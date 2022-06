Bedrijf in Beeld

Spuiterij Volendam: een tweede leven voor oude meubels

Bij Spuiterij Volendam wordt op dagelijkse basis nieuw leven geschonken aan oude (tuin)meubels, deuren, kasten en keukens. Theo en Peter Schilder zijn met ruim 33 jaar ervaring gespecialiseerd in het opknappen én opfrissen van oude meubels. ,,We spuiten eigenlijk alles behalve auto’s en motoren”, zegt Theo (49). ,,Zolang de desbetreffende producten uit hout, kunststof, aluminium of staal bestaan is spuitwerk mogelijk. En we kunnen zowel op locatie als in onze spuiterij te werk gaan.” Het beroep van vader en zoon Schilder brengt de klant veel voordelen: ,,Spuiten is strakker, sterker, sneller en vaak zelfs goedkoper dan regulier schilderwerk.”

Vlak naast Theo’s eigen verfgroothandel Palladino zit Spuiterij Volendam. ,,Het grote voordeel van die nabijgelegen panden is dat we de verf kunnen mengen in onze eigen verfgroothandel”, zegt de Volendammer. ,,Met meer dan 7000 kleuren, zowel mat als glans, en zelfs kleuren als goud, zilver en koper, is alles mogelijk. We hebben zelfs een systeem dat kleuren van bestaande oppervlakken kan lezen en exact kan namaken.” Spuiterij Volendam is binnen korte tijd flink gegroeid. ,,We zijn in 2018 begonnen met de spuiterij, eigenlijk uit nood geboren. Voorheen werkten we veel op locatie, maar we maakten steeds vaker mee dat het nog natte spuitwerk werd verknald door andere bouwwerkzaamheden. In onze leegstaande loods langs de Julianaweg zijn we toen af en toe wat gaan spuiten. Enige probleem was dat we iedere twee minuten moesten rennen voor ons leven omdat we geen afzuigsysteem hadden”, lacht Theo. Zoon Peter (17) vult hem aan: ,,We hebben een professionele afzuiginstallatie en een railsysteem om de deuren in te hangen laten monteren. Sindsdien beschikken we over een geweldige locatie voor spuitwerkzaamheden.”

Nagelnieuwe uitstraling

Spuiterij Volendam haalt en levert de te spuiten meubels kosteloos op in Waterland. ,,We werken bij voorkeur vanuit onze eigen spuiterij. Daar lopen we nu eenmaal geen risico op beschadiging door andere werkzaamheden. Toch kiezen we er in geval van heel zware of grote meubelstukken vaak voor om op locatie te spuiten. Momenteel werken we onder meer aan meubels van een groot kantoor. Alle deuren van de gigantische kastenwand spuiten we in onze spuiterij, maar de meterslange tafels spuiten we op locatie. Zolang er mogelijkheid is om alles netjes af te plakken en er geen risico door andere werkzaamheden is kunnen we ons werk prima doen.”

‘We hebben een kosteloze haal- en bezorgservice in Waterland’

Meubels, deuren, kasten en keukens die de spuiterij van Theo en Peter verlaten zien eruit alsof ze nagelnieuw zijn. ,,Waarom zou je er nog voor kiezen om nieuwe meubels aan te schaffen? De kleur is grotendeels bepalend voor de stijl. We hebben nu bijvoorbeeld een oud, beschadigd dressoirtje staan. De eigenaar wil dat we het in metallic zilver spuiten. Veel mensen hadden het dressoirtje bij het grofvuil gezet, maar nu wordt het een prachtige eyecatcher in een moderne woonkamer.” Hetzelfde geldt voor keukens. ,,Veel keukens hebben een soort folie over de kastjes zitten. Wij hebben speciaal gereedschap om die folie te verwijderen. Als de keukens eenmaal gestript zijn komt er vaak prachtig hout of MDF voor de dag. Dat kunnen we spuiten in een kleur naar wens. Voor een relatief klein bedrag heeft de klant dan een keuken met een compleet nieuwe uitstraling.”

Laklaag

Klanten kunnen vaak dezelfde week nog terecht bij Spuiterij Volendam. ,,Spuiten kent ongelooflijk veel voordelen ten opzichte van regulier schilderwerk”, aldus Theo.

‘We werken uitsluitend met watergedragen verf, zowel één- als tweecomponentenverf’

,,We werken snel en secuur, spuiten is vaak goedkoper dan schilderen, je hebt geen verfgeur in huis hangen én door de extra laklaag is spuitwerk vele malen sterker dan schilderwerk. De laklaag – die tevens bepalend is voor de glansgradatie – werkt beschermend. Eventuele krassen worden door de laklaag opgevangen, waardoor het spuitwerk niet beschadigd raakt. We werken uitsluitend met watergedragen verf, zowel één- als tweecomponentenverf. Dat kan niet alleen tegen een stootje, maar is ook nog eens beter voor het milieu. In het kader daarvan hebben wij ons aangesloten bij Clean Water Global (CWG). Schilders kunnen vanaf heden hun spoelwater bij ons inleveren. Het afvalwater wordt dan volledig gerecycled!”

Ga voor meer informatie naar www.spuiterijvolendam.nl of stap eens binnen bij Verfgroothandel Palladino op Julianaweg 200-F.