St. Mauritius Volendam organiseert een talentendag voor jongens tussen 6 en 9 jaar

Is uw zoon de hele dag aan het bewegen? Een spagaat of radslag in de woonkamer? Dan is turnen bij St. Mauritius misschien wat voor hem! Is uw zoon geboren in het jaar 2010, 2011, 2012, 2013 of 2014? Meld hem dan nu aan voor onze talentendag zaterdag 14 september van 9.00u tot 10.30!

Waarom deze talentendag?

We hebben selectie groepen turnen en freerunning voor meisjes en jongens en hebben een duidelijke missie om de turnsport in Volendam weer naar een hoger plan te tillen binnen een veilig sportklimaat waar passie en plezier voorop staan.

Wat is deze talentendag?

Tijdens deze talentendag kunnen jongens zelf erachter komen of het turnen bij hem past. Wij zullen spelenderwijs kijken naar fysieke kwaliteiten zoals kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en houding. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar motivatie.

Voor wie?

Jongens uit het jaar 2010 t/m 2014 die van bewegen houden en de basisprincipes van het turnen graag zouden willen leren of verder ontwikkelen. Dus ook jongens die weinig of helemaal geen turnervaring hebben zijn van harte welkom!

Wanneer en Waar?

Zaterdag 14 september van 9.00u tot 10.30 in Turnzaal Gymstuif – Foksiastraat 1a, Volendam. Na inschrijving ontvangt u meer info.

Inschrijven, meer info of een proeftraining?

U kunt altijd, ook na deze talentendag, contact met ons opnemen!

www.mauritiusvolendam.nl

Facebook: Gymnastiek- en turnvereniging St. Mauritius Volendam

Email: johnbuijs@hotmail.com