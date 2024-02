Start Vastenactie voor pater Dick Zwarthoed

Vandaag op Aswoensdag is de vastentijd, of veertigdagentijd, weer begonnen. Een periode van bezinning, minder consumeren en delen met anderen. R.K. Parochie HH Maria en Vincentius en St. Franciscusparochie willen dit jaar een grote inzamelactie houden voor onze laatste Volendammer missionaris pater Dick Zwarthoed in de DR Congo.

De landelijke Vastenactie heeft het nieuwbouw project van pater Zwarthoed goedgekeurd en vermeerdert de opbrengst van ons inzamelingsbedrag met 30%. Het was mei 2023 toen de Democratische Republiek (DR) Congo werd getroffen door ernstig natuurgeweld. Overstromingen en aardverschuivingen vernielden alles op hun weg, zo ook basisschool Bwakya in de Congolese stad Lubumbashi. De muren van prutblokken waren niet bestand tegen zoveel water en wind, en de golfplaten werden van het dak gescheurd.



Vastenactiedoosjes

Deze week worden de bekende vastenactiedoosjes op de basisscholen uitgedeeld. De kinderen kunnen met allerlei klusjes (voor b.v. opa en oma )geld sparen en in het vastendoosje stoppen. Zo helpen zij mee aan het project van pater Dick: de herbouw van de ingestorte basisschool Bwakya.



Met het ingezamelde geld kan de basisschool opnieuw opgebouwd worden, zodat de kinderen weer onderwijs kunnen volgen. Dat is voor de Congolese kinderen van groot belang, omdat zij zonder school op straat rondlopen en de straten van Lubumbashi kunnen levensgevaarlijk zijn. Ook hebben zij een opleiding nodig voor een betere toekomst en om zelfstandig te kunnen leven.



Pater Zwarthoed

Voor Pater Dick Zwarthoed is afgelopen week zijn 57e jaar als priester begonnen. Al zeven jaar vóór zijn wijding, in 1960, begon hij zich in te spannen voor de Congolezen. De Volendammer missionaris heeft zich ingezet voor de bouw van scholen en opvanghuizen voor kinderen, voor de bouw van kerken als plek van gebed en samenkomst en het project waar hij persoonlijk het meest trots op is, de bouw van een ambachtsschool. Daar kunnen de jonge Congolezen een vak kiezen zoals metselaar, timmerman, meubelmaker en automonteur.



Tal van zijn projecten zijn vele jaren tijdens de vastentijd rijkelijk ondersteund door de Volendammer gemeenschap. En ook dit keer, vraagt hij om onze bijdrage. De bewoners rond de basisschool Bwakya zijn straatarm, en geld om bouwlieden te betalen is er niet. Met steun van de Vastenactie kan de school weer worden opgebouwd met lokaal ingekochte materialen.



Tijdens deze vastentijd kunt u zelf ook dit project in de Congo ondersteunen. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer van pater Dick Zwarthoed NL74 INGB 0000 4806 81 onder vermelding van projectnummer 402453. (de vastenactie heeft het project van pater Zwarthoed dit nummer gegeven). U kunt ook op rekeningnummer van de Vastenactie storten maar dan wel met vermelding van dit projectnummer. Vanaf volgende week kunt u ook doneren via QR-codes die in de Nivo én naast posters in de kerk verschijnen.



Ten slotte kunt u doneren in de vastenactiebussen die achterin de Vincentiuskerk en in de Mariakerk staan. Namens beide parochies en Pater Dick alvast bedankt voor uw bijdrage.