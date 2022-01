Starters en jonge gezinnen verdienen goede woonruimte in Volendam

In deze tijd van krapte op de woningmarkt bestaat de kans dat starters en jonge gezinnen hun heil buiten Volendam of Edam gaan zoeken, op hun zoektocht naar een geschikt huis. Het is verschrikkelijk jammer als een hechte gemeenschap zoals we die hier kennen veel jongeren en talentvolle werknemers dreigt te gaan verliezen.

Partnercontent

Veel gemeenten in Nederland kampen met het probleem van te weinig geschikte woonruimte. Het demissionaire kabinet heeft volop plannen in de steigers staan om dit tekort voor 2030 weg te werken. Op termijn zouden er de komende acht jaar zo'n 1 miljoen nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden. Helaas is dit voor de korte termijn vaak geen oplossing bij te weinig huisvesting.

Afgelopen jaren is er van alles bedacht om nieuwe woonruimtes te creëren. Je kunt hierbij denken aan leegstaande kantoren of herbestemming van leegstaande schuren bij boerderijen. Voor gebieden waar van oudsher landbouw gepleegd wordt is dit een goede optie. Het is een prachtige mogelijkheid om deze vervallen schuren om te bouwen tot karakteristieke wooneenheden. Je kunt ze voorzien van mooie plavuizen of bijpassend keramisch parket in de juiste kleurstelling. Hoewel het minder voor de gemeente Volendam-Edam van toepassing is, zijn er in West Friesland en de rest van Nederland mogelijkheden zat. Naar verwachting stoppen komende jaren duizenden boeren hun bedrijf waardoor er veel stallen leeg komen te staan.

Ontlasten

In heel Nederland hebben bouwkundige ambtenaren inmiddels hun plannen uitgewerkt om extra nieuwe woningen te bouwen. Er zal echter nog geruime tijd overheen gaan voordat dit z’n beslag krijgt. Hier en daar zie je al wel kleinschalige initiatieven die de druk enigszins verlichten. Zo is de sloop van de oude sporthal de Seinpaal onlangs afgerond. Oude bruikbare materialen krijgen hierbij een tweede leven. Op deze plek zal de Volendamse woningcorporatie De Vooruitgang 54 sociale huurappartementen gaan bouwen. Het zal voor Volendam een druppel op de gloeiende plaat zijn, maar zo kan een jonge generatie wel hier blijven wonen.

Bouwen

Het is goed om in toekomstige bouwplannen ook op duurzaamheid en levensloopbestendig bouwen in te zetten. Dat zal in ieder geval gasloos zijn met gebruik van warmtepompen en het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat daarbij ook om de herkomst van de gebruikte materialen. Gecertificeerd hout is vaak een logische stap maar ook kwaliteit moet voorop staan. Leg je een nieuwe vloer in je huis dan geven bijvoorbeeld gerectificeerde tegels een mooie strakke uitstraling aan het geheel. Dit materiaal gaat lang mee, wat weer belangrijk is voor een huis dat levensloopbestendig is. Ook op het gebied van isolatie zijn flinke stappen gemaakt. Tegenwoordig hoeven we niet alle spouwmuren van nieuwbouwhuizen vol te spuiten met pur, er zijn alternatieven. Materialen als stro en schapenwol zijn bruikbare alternatieven die nu al op kleinere schaal worden toegepast.

Opwekking stroom

De manieren waarop duurzame elektriciteit opgewekt kan worden zijn de afgelopen decennia steeds groter geworden. Het blijft de vraag of dat genoeg zal zijn om heel Nederland Co2 neutraal van energie te voorzien. We kunnen bijvoorbeeld niet onbeperkt grote windmolenparken bij Volendam gaan bouwen. Besparing in verbruik biedt echter nog wel mogelijkheden.