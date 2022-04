Stedenontmoeting jeugd bowlen in Volendam

Zondag werd de stedenontmoeting voor de jeugd gehouden in Volendam. In totaal gingen veertien teams uit Veendam, Tilburg, Den Bosch, Leiderdorp, Leusden, Haarlem en Volendam de strijd met elkaar aan. Voor de jeugd van Volendam was het de eerste keer dat zij mee deden met dit event.