Steeds meer bedrijven uit Volendam kiezen voor duurzaamheid op kantoor

De meeste Volendamse bedrijven zijn het met elkaar eens: ‘Ook wij moeten ons bezighouden met duurzaamheid’. Steeds meer bedrijven kiezen er voor om een duurzaamheidsstrategie op kantoor door te voeren. Als je nog niet weet waar je moet beginnen of inspiratie nodig hebt, lees dan snel verder.

Als je eenvoudig wilt beginnen kun je kiezen voor bedrukte bekers. Zorg er dan wel voor dat deze niet van plastic of van keramiek zijn. Het is bekend dat plastic gewoonweg slecht is voor het milieu. Om keramische bekers te produceren wordt er enorm veel CO2 uitgestoten. Dit helpt niet echt mee aan een milieuvriendelijke omgeving en dan hebben we het nog niet over het feit dat deze in de vaatwasser moeten. Het beste alternatief wat overblijft is de kartonnen koffiebeker. Deze bekers mogen meestal bij het oud-papier worden weggegooid en kunnen daardoor eenvoudig gerecycled worden. “Een kartonnen beker is op dit moment de meest milieuvriendelijke optie. Zet er een mooie bedrukking wordt en je geeft je duurzaamheidsstrategie een extra boost! Je kunt de beker ook meerdere keren gebruiken, dan ben je nog duurzamer.. ” Aldus Michiel Willemsz van www.cupsz.nl.

Groen toevoegen is een andere optie die zorgt voor een duurzamer kantoor. Planten hebben een grote invloed op het verminderen van stress. Ook kan het zorgen voor een verbetering in het geheugen wanneer je per vierkante meter één plant hebt. Het geeft medewerkers een uitdagend gevoel, niemand wil namelijk werken in een saai en grijs kantoor. Zo kun je op een eenvoudige manier toch een duurzaam gevoel in je bedrijf krijgen!

Duurzaamheid valt nauw samen met bewustzijn. Op die manier kan je al veel besparen. Het licht uitdoen wanneer je niet op kantoor bent, de verwarming uitzetten als je niet aanwezig bent zijn kleine stappen welke zorgen voor een besparing op het milieu! Zo wordt in de toekomst elk bedrijf uit Volendam duurzaam!