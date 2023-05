Algemeen

Steigers Baandervesting weggehaald Er is weer een nieuwe stap gezet bij het bouwproject aan de Baandervesting. Onlangs zijn de steigers aan de buitenkant van de gloednieuwe woningen verwijderd. De variatie aan stijlen en grootte van de verschillende gebouwen zijn nu goed zichtbaar geworden. Sinds april 2022 wordt er gewerkt aan de nieuwbouwwijk in hartje Edam. Op de plek waar vroeger pakhuizen stonden worden nu 81 woningen gebouwd. Tot kort geleden waren de voorgevels bedekt met steigers. Nu is echter goed te zien hoe de gebouwen qua sfeer en karakter passen in de omgeving. Er worden verschillende soorten woningen gerealiseerd, waaronder herenhuizen, 2-onder-1-kapwoningen en appartementen van verschillende omvang. Naar verwachting zullen de eerste woningen in het derde kwartaal van dit jaar opgeleverd worden. De schatting is dat er iedere week vijf nieuwe woningen of appartementen beschikbaar gesteld worden. |Doorsturen

