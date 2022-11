Sterke bezetting 18e Noord-Hollands kampioenschap schaken in De Groene

Na twee coronajaren kon afgelopen zaterdag weer een normale editie van het individueel Noord-Hollands kampioenschap rapidschaken plaatsvinden. Voor de 18e keer werd dit georganiseerd door schaakclub Volendam in samenwerking met de NHSB, de Noord-Hollandse Schaakbond. Evenzovele keren was café-restaurant De Groene de gast van het toernooi. De toernooiorganisatie was benieuwd of de ledenteruggang van de schaakbond zou leiden tot minder belangstelling, maar dit viel reuze mee. Maar liefst 5 schaakmeesters (1 grootmeester, 3 internationale meesters en 1 Fide-meester) en 4 voormalige winnaars hadden zich aangemeld voor de kroongroep. Het aantal achtkampen was gestegen van vier naar vijf t.o.v. vorig jaar.

Jan Tol (Foe) in de kroongroep

Een nadeel van de sterke bezetting was dat alleen clubkampioen Jan Tol (Foe) het recht had om in de kroongroep uit te komen. Nico Koning, Jeroen Smit en Frans Vlugt werden in tegenstelling tot vorig jaar in de lagere groepen A en B ingedeeld. In het populaire rapidschaken krijgt iedere speler voor een partij 15 minuten bedenktijd plus 5 extra seconden per gespeelde zet om races tegen de klok te voorkomen. Zeven partijen diende ieder van de 54 deelnemers te volbrengen. Jan Tol speelde een sterk toernooi. Alleen tegen internationaal schaakmeester Manuel Bosboom werd hij kansloos van het bord geveegd, maar in alle andere partijen ging de strijd gelijk op.

Pas in het eindspel werd het niveauverschil merkbaar doordat Jan minder tijd op zijn klok overhield en beslissende fouten ontstonden. Met 1½ punt eindigde hij op plaats 13, maar hij had zich enorm vermaakt. De schaakmeesters namen uitgebreid te tijd om met Jan de partijen te analyseren.

Hing Ting Lai winnaar kroongroep op onderling resultaat

De hoofdprijs ging verrassend niet naar grootmeester en voormalig Nederlands kampioen Dimitri Reinderman (elorating 2542), maar naar internationaal meester Hing Ting Lai (2487). De 26-jarige Lai boekte zijn derde kampioenschap op rij na 2019 en 2021. Van machtsvertoon zoals voorgaande keren was ditmaal geen sprake. Hij eindigde ex aequo met internationaal meester Pieter Hopman (2348) op 6 punten, maar door winst in hun onderlinge partij kreeg hij de titel toegewezen. Lai en Hopman komen beiden uit voor schaakclub Purmerend, dat in de landelijke 1e klasse speelt. Fidemeester Sjoerd Plukkel (2212) werd vierde voor internationaal meester Manuel Bosboom (2393). Vice-kampioen Bosboom was net als vorig jaar op de fiets gekomen. Ondanks een teleurstellende score was het humeur van de 60-jarige Zaankanter prima. Colin Stolwijk (2270) van het ambitieuze Magnus uit Schagen – hij won het toernooi in 2018 – eindigde in punten gelijk met Bosboom.

Volendamse schakers zesmaal in de prijzen

In de lagere groepen wisten de Volendamse schakers opvallend goed te presteren. Net als schaakclub Purmerend werden 6 prijzen gewonnen, waarbij Purmerend het met drie hoogste geldprijzen net iets beter deed. In groep A speelde Jeroen Smit een solide toernooi. Hij verloor geen enkele partij, speelde drie remises, leidde vanaf de eerste ronde en werd pas in de laatste ronde geëvenaard door de jonge Purmerender Romayn Brandsma. Jeroen speelde zijn laatste partij remise tegen Nico Koning, die de derde plaats in de wacht sleepte. Reinier Bodemeijer eindigde als vijfde. Maar liefst vier Volendamse schakers streden in groep B om de prijzen. De verschillen waren minimaal, want de eerste plaats met 4½ punt moest door vier schakers gedeeld worden, waaronder de drie Volendammers Hans Keizer, Frans Vlugt en Michel Molenaar (Barre). Op weerstandspunten ging de hoogste geldprijs naar Hans Keizer. Henk Veerman veroverde 2 punten en werd zesde. In groep C pakte Martijn Veerman met 4½ punt de derde prijs. In groep D ging de tweede prijs naar Gerard Veerman (Bus) met 5 punten. Flip van Essen debuteerde in groep E. De vader van drievoudig Volendams kampioen Luuk van Essen is in september begonnen met schaken en was zo moedig om direct aan het NH-rapidkampioenschap mee te doen. Hij sleepte toch een vol punt in de wacht.

Prijsuitreiking

Na de laatste ronde werden de prijzen uitgedeeld door Jan Veerman (Kluit) en mochten alle deelnemers een heerlijke versgerookte makreel van Mooijer-Volendam mee naar huis nemen. Jan had zijn eigen plaats opgegeven om een oneven aantal deelnemers te voorkomen. Voor Hanneke Lansen en haar collega Jim de Boer van De Groene en voor scheidsrechter Joost Jansen waren er bloemen voor hun fantastische hulp gedurende dit geslaagde evenement. Het fraaie nazomerweer deed tijdens de middagpauze ook een duit in het zakje.

Eindstanden NH-kampioenschap rapidschaken

Kroongroep:

1. IM Hing Ting Lai 6, 2. IM Pieter Hopman 6, 3. GM Dimitri Reinderman 5, 4. FM Sjoerd Plukkel 4½, 5. IM Manuel Bosboom, Colin Stolwijk, Frank Agter, Bart-Piet Mulder, Jimmy van Zutphen 3½, 13. Jan Tol (Foe) 1½.

Alle overige uitslagen en foto’s zijn terug te vinden op de site:

www.schaakclubvolendam.nl/Rapid/indexrapid.php