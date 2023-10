,,Waarmaken wat je adviseert, dat is ons motto”

Steur Makelaars viert zestigjarig jubileum

Een mijlpaal in de geschiedenis van de lokale makelaardij wordt gevierd: het zestigjarig jubileum van Steur Makelaars, een gevestigde naam in de vastgoedmarkt. Directeur Erik Kwakman vertelt over de rijke geschiedenis en toekomst van het bedrijf.

Steur Makelaars viert zestigjarig jubileum

,,Dick Steur, mijn schoonvader, is in 1963 begonnen in de makelaardij en verzekeringen op de zolder van zijn bap en ootje aan het Pellersplein, waar hij nu zelf op 82-jarige leeftijd met zijn Maart woont," vertelt Erik Kwakman. In 1987 verhuisde de onderneming naar het voormalige hulpsecretarie aan de Edammerweg. Acht jaar later werd er wegens uitbreiding wederom verhuisd, dit keer naar het huidige pand aan de Julianaweg 73. In 2003 nam Erik de zaak van zijn schoonvader over.

,,Ons team bestaat momenteel uit drie makelaars, een hypotheekadviseur en twee binnendienstmedewerkers”, zegt Erik. ,,Samen hebben we het voorrecht talloze mensen gelukkig te maken.” Dat Steur Makelaars van haar klantenkring een hoge waardering krijgt is volgens Erik te wijden aan de oprechte betrokkenheid bij iedere transactie en iedere klant. ,,We vertellen geen mooie praatjes maar proberen met een gedegen en goede onderbouwing steeds weer tot een goed verkoop- of verhuuradvies, taxatie of hypotheek te komen. Waarmaken wat je adviseert, dat is ons motto.”

Terugkijkend op de afgelopen 60 jaar, benadrukt Erik dat iedere geslaagde transactie een hoogtepunt is. ,,Steur Makelaars is betrokken geweest bij nieuwbouwplannen voor woningen en herontwikkeling van oude bedrijfspanden in de gemeente, waarbij de samenwerking met notarissen, de gemeente en andere lokale stakeholders voor ons van grote waarde is geweest.” De vastgoedmarkt in Volendam heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. ,,Traditioneel gezien zijn Volendammers heel honkvast, maar tegenwoordig zie je wel meer ‘wooncarrières’. Mensen veranderen vaker van woning, wat de markt dynamischer maakt. De laatste jaren zijn gekenmerkt door een groot woningtekort, wat heeft geleid tot stijgende woningprijzen en toenemende concurrentie bij woningaankopen. We hopen daarom dat er snel gebouwd gaat worden in De Lange Weeren.”

Na 60 jaar kijkt Steur Makelaars met vertrouwen naar de toekomst. Ze blijven zich inzetten voor de lokale gemeenschap met gedegen advies en betrouwbare dienstverlening. Voor Edam-Volendam is Steur Makelaars al 60 jaar lang een vertrouwd gezicht in de vastgoedmarkt, en dat lijkt voorlopig niet te veranderen.

Het kantoor aan Pellersplein 8 waar Steur Makelaars is gestart in 1963.