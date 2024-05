,,Help ons een veilige en liefdevolle thuisbasis te behouden”

Stichting Carmar zoekt steun voor ‘Club van 100’

Een veilig en liefdevol thuis voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking is helaas geen vanzelfsprekendheid, maar in Volendam dankzij Stichting Carmar wel. Nico Binken, penningmeester van de stichting en vader van een bewoner, weet als geen ander hoe waardevol Carmar is voor de gemeenschap. Een waarde die voor ouders van een kind met een beperking niet in geld uit te drukken is. Desondanks heeft Carmar inkomsten nodig voor onderhoud, vervoer en activiteiten. Vijf jaar geleden werd daarom de Carmar Club van 100 opgericht, waarbij leden € 500,- per jaar bijdragen gedurende vijf jaar. ,,We zijn onze donateurs ontzettend dankbaar,” zegt Nico. ,,Omdat we geen subsidie ontvangen zijn we volledig afhankelijk van hun giften. Dankzij hen kunnen we deze unieke plek draaiende houden”

Penningmeester Nico Binken en voorzitter van Stichting Carmar Henk Visser.

,,De Carmar Club van 100 is ons vangnet,” zegt Henk Visser, voorzitter van Stichting Carmar. ,,Zonder deze donateurs zouden we het niet redden. Elke bijdrage van € 500,- per jaar voor vijf jaar helpt ons enorm om de continuïteit van onze huisvesting te waarborgen.” Penningmeester Nico Binken vult aan: ,,Onze jongeren betalen huur vanuit hun Wajong-uitkering en ontvangen zorg via hun individuele zorgbudget. Voor het onderhoud van het gebouw en extra activiteiten zijn we volledig afhankelijk van de Club van 100.”

‘‘Voor het onderhoud van het gebouw en extra activiteiten zijn we volledig afhankelijk van de Club van 100”

De stichting is opgericht als een ouderinitiatief, wat betekent dat ze geen subsidies ontvangen zoals reguliere instellingen. ,,We zijn geen instelling, maar een ouderinitiatief. Dat betekent dat we nergens aanspraak op kunnen maken en dus volledig afhankelijk zijn van donaties,” legt Nico uit. Dit maakt de rol van de Club van 100 nog belangrijker.

Het idee voor de Club van 100 ontstond vijf jaar geleden, uit de noodzaak om financieel stabiel te blijven. ,,Jan Tol, de vorige voorzitter, zag al snel dat we structurele inkomsten nodig hadden om tegenvallers op te vangen. Zo ontstond het idee van de Club van 100,” vertelt Henk. ,,Met dit systeem kunnen bedrijven en particulieren voor € 500,- per jaar, over een periode van vijf jaar, een verschil maken in het leven van deze jongeren. De donaties zijn fiscaal aftrekbaar, wat deelname extra aantrekkelijk maakt voor potentiële leden.”

Impact van de Club van 100

De steun van de Club van 100 heeft al veel impact gehad op Stichting Carmar. ,,Dankzij deze giften hebben we in de beginfase ons hoofd boven water kunnen houden,” zegt Henk. ,,Nu we dat hebben overleefd en het pand vijf jaar intensief hebben gebruikt, beginnen nu de eerste onderhoudskosten op te lopen. Dat is een continu proces waarvoor we, afgezien van donaties, geen inkomsten hebben.” Het bestuur van Carmar staat voor een flinke financiële uitdaging. ,,Het onderhoud van het pand is duur en de rente op de hypotheek is gestegen. We hebben geen commerciële activiteiten waarmee we onze inkomsten kunnen verhogen. We kunnen de huur niet zomaar verhogen. Elke vorm van extra steun is dus van harte welkom,” legt Henk uit.

Nico benadrukt: ,,Elke euro helpt ons om ervoor te zorgen dat deze jongeren dicht bij hun familie kunnen blijven wonen. Ik kan me niet voorstellen dat mijn zoon ergens ver weg in een instelling zou moeten wonen. Dat zouden we niet aankunnen. En dat geldt ook voor de ouders en families van de andere vijftien bewoners en de toekomstige bewoners. We hebben namelijk een wachtlijst met jongeren uit de gemeente die hier willen graag willen wonen.”

Toekomstdromen

,,We hebben nog veel wensen,” vervolgt Henk. ,,Een van de grootste problemen is het vervoer. De taxibedrijven die onze jongeren naar de dagbesteding brengen, hebben vaak problemen met personeelsverloop, wat leidt tot vertragingen en ongemakken. Een eigen busje zou een enorme verbetering zijn. Dan kunnen we onze bewoners zelf van en naar de dagbesteding brengen. Bovendien zouden we met een eigen busje ook uitstapjes kunnen organiseren. Een middagje bowlen, bijvoorbeeld, is momenteel een flinke operatie waarbij we afhankelijk zijn van ouders die als chauffeur optreden.” Nico voegt toe: ,,We hebben nu het budget niet, maar het is een droom om in de toekomst een eigen Carmar-busje te realiseren.”

‘‘We hebben nu het budget niet, maar het is een droom om in de toekomst een eigen Carmar-busje te realiseren”

Henk sluit af: ,,Carmar is een uniek en prachtig initiatief dat de steun van de gemeenschap nodig heeft om te blijven bestaan. We mogen trots zijn op wat we tot nu toe bereikt hebben, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Elk nieuw lid van de Club van 100 brengt ons dichter bij ons doel: een veilige, liefdevolle en toekomstbestendige thuisbasis voor onze kinderen in Volendam.”

Dank aan de helden van Carmar

Naast de donateurs willen Henk en Nico ook hun dank uitspreken aan het verzorgingsteam en de vrijwilligers die dagelijks klaarstaan voor de jongeren van Carmar. ,,Zonder hun inzet en liefde zouden we dit niet kunnen doen,” zegt Nico. ,,Zij zijn de stille krachten achter ons succes.”