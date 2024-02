Stichting Energiek Zeedam i.o. officieel van start

Energiek Zeedam is een stichting (in oprichting), bestaande uit louter vrijwilligers, die zich bezighoudt met de verduurzaming in onze gemeente. Op dit moment bestaat Energiek Zeedam uit vijf energiecoaches en twee woonplanmakers. Zij helpen inwoners van de gemeente Edam-Volendam bij het verduurzamen van hun woning. Na een half jaar opleiding en proefdraaien bij diverse inwoners is het tijd dat zij zich presenteren aan het publiek.

De energiecoaches krijgen graag meer bekendheid zodat zij meer inwoners van onze gemeente kunnen helpen met isolatie en energiebesparing. Tegelijk willen zij graag meer energiecoaches aantrekken.

Wat zij niet doen is: het begeleiden van (ver)bouwprojecten, het geven van bouwkundige adviezen, het maken van keuzes, offertes aanvragen en reviewen of op de stoel gaan zitten van de vakman. Kleine aanpassingen kunnen worden aangevraagd bij en uitgevoerd worden door de Fixbrigade. Voor meer informatie: energiekzeedam.nl of info@energiekzeedam.nl of kom op 5 maart naar het 1e Energiecafe in MFA te Oosthuizen of op 7 maart in de PX in Volendam