Stichting OOPOEH zoekt senioren en oppashonden in de gemeente

Eenzaamheid en vitaliteit is een bekend probleem onder ouderen. En terwijl veel senioren zich eenzaam voelen en te weinig bewegen, is het probleem voor de jongere generatie vooral dat zij tijd tekort komen. Stellen en jonge gezinnen bestaan vaak uit tweeverdieners die fulltime werken. Tel daarbij de tijd op die in kinderen, sport, hobby’s en het huishouden gaan zitten en er blijven weinig uurtjes over. Ondanks de gevulde agenda’s is de gemeente Edam-Volendam rijk aan honden. Dierenvrienden maken dagelijks tijd vrij om toch een trouwe viervoeter te kunnen verzorgen. Stichting OOPOEH heeft hét antwoord gevonden op de veelvoorkomende problemen tussen senioren en hondenbaasjes met een drukke agenda. De oplossing? De stichting koppelt een OOPOEH (lees: 55-plusser) aan een hond in de buurt, waardoor een win-win-win-situatie ontstaat: senioren genieten meer gezelschap en beweging, baasjes zijn een betrouwbare oppas rijker en honden krijgen de aandacht en verzorging die ze verdienen.

Door Kevin Mooijer





Wie een ritje door Volendam fietst komt honden in alle soorten en maten tegen. Van energieke Jackrussellterriërs tot Pyreneese berghonden ter grootte van een klein paard. Veel mensen zouden het liefst zo’n harige vriend in huis halen, maar kunnen de tijd niet vrij maken om hem drie of vier keer per dag uit te laten. Laat staan om er overdag te zijn om hem gezelschap te houden. Dankzij Stichting OOPOEH ligt de oplossing binnen handbereik. ,,Onze stichting zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor honden”, aldus Meike Zwaan van Stichting OOPOEH. ,,Senioren worden ingezet als maatje, als OOPOEH dus, voor honden in de buurt. Hiermee slaan we drie vliegen in één klap: senioren worden aan meer gezelschap en beweging geholpen, honden krijgen meer aandacht en verzorging en baasjes zijn een betrouwbare oppas rijker.”

OOPOEH

,,Veel senioren zijn graag in het gezelschap van een hond, maar willen of kunnen de volledige zorg niet meer dragen. Om honden en senioren toch van elkaars gezelschap te laten genieten is onze stichting in 2012 opgericht.” Inmiddels is bewezen dat Stichting OOPOEH een positieve bijdrage levert aan een socialer en actiever leven voor senioren. ,,Daar zijn we ontzettend trots op. Dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen. Senioren in Nederland beschikken over een grote dosis levenservaring, energie en kennis. Dat willen ze natuurlijk benutten door iets leuks en zinvols te doen. Door zich op te geven als OOPOEH wordt zeker aan die criteria voldaan: senioren genieten van een hond wanneer het hen uitkomt. De OOPOEH bepaalt zelf welke hond hij of zij gezelschap wil houden en hoe vaak. Het is volledig gratis voor OOPOEH’s, het uitlaten van een hond verbetert de conditie, de stemming en het helpt tegen een hoge bloeddruk. Bovendien wordt de invulling van de dag natuurlijk veel gezelliger en socialer wanneer je in het gezelschap van een hond bent.”

Baasje

Naast het feit dat OOPOEH’s zichzelf en honden een plezier doen, helpen ze natuurlijk ook de hondenbezitters door voor hun dier te zorgen als zij dat zelf niet kunnen. ,,Als het baasje van huis is voelen veel honden zich eenzaam. Vaak zitten honden overdag thuis te wachten tot het baasje weer thuiskomt. Wat is er dan beter dan een leuke, goede oppas?” Een baasje kan zichzelf inschrijven bij Stichting OOPOEH voor € 50,- inschrijfkosten en daarna slechts € 15,- per maand. ,,Voor dat bedrag krijgt je hond alle aandacht die hij verdient en nodig heeft, kan de hond opgevangen worden wanneer je werkt op vakantie gaat, sta je in contact met een vaste, vertrouwde OOPOEH waar je hond zich op zijn gemak voelt, krijg je goede en betaalbare opvang voor je hond en bovendien laat je een senior meegenieten van je hond.”

Meike benadrukt dat Stichting OOPOEH géén commerciële oppasdienst of uitlaatservice is, maar juist echt een stichting. ,,Van de maandelijkse bijdragen van hondenbaasjes worden gezellige uitjes voor de OOPOEH’s georganiseerd. Ondanks het coronavirus kunnen we toch leuke uitjes plannen. Zo staan op het moment een dagje midgetgolf in een prachtige omgeving, een workshop hondenspeeltjes maken en een workshop ontspanningsmassage voor honden op de planning. Het is natuurlijk niet verplicht om je hiervoor in te schrijven, maar de reacties van OOPOEH’s zijn altijd positief!”

Stichting OOPOEH heeft landelijk al duizenden leden, bestaande uit zowel senioren als honden. Toch zijn er op dit moment nog geen actieve OOPOEH’s in de gemeente Edam-Volendam.

,,Daar moet natuurlijk verandering in komen! Zowel senioren als hondenbaasjes kunnen zich opgeven door te bellen naar 020-7853745. Ga voor meer informatie naar www.oopoeh.nl.”

Foto: OOPOEH Jan en Beau. fotograaf Bram Kloos