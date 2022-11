Stichting Parochiële Caritas neemt cheque in ontvangst van Coöperatiefonds Rabobank

Stichting PCI / Geven en Nemen ontving afgelopen donderdag een donatie uit handen van ledenraadslid Mark Runderkamp voor het ondersteunen van diverse gezinnen die niet de middelen hebben om sinterklaas en kerst met hun kinderen te vieren. Stichting PCI / Geven en Nemen brengt de mensen die het minder breed hebben wat lichtpuntjes in deze donkere dagen. Ook staan de eenzame ouderen hoog op het lijstje om ze het gevoel te geven dat er aan ze gedacht wordt.

Het lokale Coöperatiefonds van de Rabobank in Waterland en Omstreken draagt bij aan lokale projecten. Jaarlijks wordt een deel van de winst gereserveerd voor aanvragen uit de regio die bijdragen aan lokale maatschappelijke, sociale en culturele projecten. Rabobank heeft namelijk geen aandeelhouders en geeft een deel van de winst terug aan de maatschappij, onder andere aan verenigingen en stichtingen. Het meest bekend is waarschijnlijk de jaarlijkse Rabo ClubSupport campagne waarbij Rabobank leden stemmen op hun favoriete club. Heeft een organisatie een mooi project, maar niet de middelen? Dan kunnen zij een aanvraag indienen voor een donatie uit het Coöperatiefonds. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan projecten die vallen binnen de maatschappelijke thema’s. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van de lokale bank.

Steun de Parochiële Caritas Instelling

Stichting PCI helpt door middel van het verstrekken van bijvoorbeeld gratis voedsel, kleding, meubels, sport voor kinderen, kapper, een baan, noem het maar op. Dus mensen of gezinnen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen en weer op de goede weg te helpen. De stichting wil geld inzamelen om deze spullen op te slaan.

In ernstige gevallen kan via het PCI geholpen worden door middel van financiële steun.

De hulp die de stichting biedt heeft veel impact op deze mensen en hun omgeving. Vaak worden familiebanden weer hersteld en durven mensen uit hun sociale isolement te kruipen. Ons doel is om alle hulpbehoevenden te helpen.

Donateur worden?

Dat kan door een bedrag over te maken naar: P.C.I Volendam

Bank nummer: NL87RABO 03856 76212. Een donatie is aftrekbaar van de belasting.