Stijlvolle oplossing van uw tuin

Een stijlvolle oplossing voor het afschermen van je tuin

Als je een huis met een tuin hebt dan wil je met mooi weer lekker in je eigen tuin genieten. Het is fijn om dan te kunnen lezen in je boek of te eten in de tuin zonder pottenkijkers of ongewenste gasten. Om dat voor elkaar te krijgen kies je voor afscherming voor je tuin. Je hebt keuze uit verschillende mogelijkheden, waardoor je zelf kan kiezen voor een stijlvolle oplossing voor het afschermen van je tuin. Je kiest wat je zelf mooi vindt. Daarbij kan je gaan voor een haag, maar vaak duurt het lang totdat deze struiken groot genoeg zijn om niet meer overheen te kunnen kijken. Kies daarom voor hekwerk of een schutting om te voorkomen dat mensen in je tuin kunnen kijken.

Hekwerk

Een van de mogelijkheden om je tuin af te schermen is door het plaatsen van hekwerk. Bij Timbersteel vind je verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van hekken, zodat je genoeg keuze hebt om te gaan voor wat jij mooi vindt. Je vindt hier onder meer barricade hekwerk, gaashekwerk, leunhekwerk en spijlenhekwerk. Alle soorten hekwerk vind je in verschillende uitvoeringen, zodat je ook daar genoeg keuze in hebt. Zo voorkom je dat er mensen zomaar in je tuin kunnen komen én ziet het er ook nog eens mooi uit. Een win-win situatie dus.

Hout beton schutting

Een andere optie om je tuin af te schermen is door een schutting te plaatsen. Je hebt ook hier weer verschillende mogelijkheden, zodat je een schutting naar wens kan plaatsen. Bij Timbersteel vind je daarom verschillende hout beton schuttingen. Een hout beton schutting heeft betonpalen en een onderplaat. De rest van de schutting is voorzien van hout en je kan verschillende tuinschermen combineren met het beton. Deze schutting is duurzaam, omdat het beton ongeveer 25 jaar mee gaat. Ook komt het tuinscherm niet in contact met de grond door de onderplaat en kan het vocht er niet direct intrekken. Zo kan je door te kiezen voor een hout beton schutting nog lang genieten van je afgeschermde tuin.