Stilte voor de storm

Nog even en het feest barst los. Alles staat er klaar voor. Terwijl de koffie op kantoor inmiddels is ingeruild voor een koud pilsje, begint de draaikermis vol te stromen. Enthousiaste kinderen komen uit alle hoeken en gaten voor een ritje in de mooiste attracties.

De oude kom is omgetoverd tot een kleurrijk geheel. Na drie jaar wachten is de draaikermis eindelijk weer terug in het centrum. Vorig jaar werd de draaikermis bij uitzondering eenmalig op het Marinapark-terrein georganiseerd.

De grote kinderen moeten nog even geduld hebben. Voor hen begint het feest in de late middag. In de Kermistent, de ‘Uis Faist’-tent en op de dijk worden de laatste puntjes op de i gezet. Nog even en alle groepen collega’s kunnen gezellig aanschuiven.