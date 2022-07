Stoepje aangelegd voor postbodes van gangbare lengte

Bij de seniorenappartementen in de Saturnusstraat is een stoepje aangebracht dat als verhoging dient om bij de bovenste brievenbussen te komen. Tot voor kort werden er in dat deel van Volendam alleen postbodes aangenomen met een minimale lengte van 2,10 meter.

Die regel ontstond nadat bewoners aan de bel trokken na het aanzicht van ploeterende, tevergeefs springen postbodes niet meer te kunnen verdragen. Sindsdien werden postbodes voor de straat vooral gerekruteerd in basketbalteams.

Nu, dankzij het langverwachte stoepje, is het ook voor postbodes van meer gangbare lengtes ook mogelijk om post te bezorgen in de Saturnusstraat. Misschien is het een idee om brievenbussen in de toekomst niet meer op zo’n drie meter hoogte te plaatsen.