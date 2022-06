Stootbanden laten toeristen struikelen

Bewoners van het Noordeinde zien het regelmatig gebeuren: toeristen die – genietend van het uitzicht – de willekeurig geplaatste stootbanden over het hoofd zien en struikelen. Een van de buurtbewoners bracht het onder de aandacht bij de Nivo-redactie.

Met de wind in het haar en prachtig zicht over het water let je inderdaad niet op het versleten asfalt en de daaromheen geplaatste stootbanden. In het hoogseizoen struikelen meerdere toeristen per dag over de betonnen gevaartes.

In het kader van de dijkversterking staat op de agenda om het Noordeinde te verbreden. Dat biedt een mooie gelegenheid om het kapotgescheurde asfalt direct van een opknapbeurt te voorzien. De stootbanden kunnen dan worden verwijderd, waardoor toeristen niet meer koprollend over straat gaan.