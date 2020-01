Stoppen met cocaïne blijkt lastig

Cocaïne is een gevaarlijke drug waar je gemakkelijk verslaafd aan kunt raken. Coke is het witte poeder uit de bladeren van de cocaplant die in Zuid-Amerika groeit. Je kunt cocaïne snuiven, dit geeft een hevig effect. De eerste keer coke gebruiken geeft vaak een intense ervaring. Nadat de coke is uitgewerkt voel je je vaak teneergeslagen, depressief en vermoeid.

Het is dan zeer aantrekkelijk om nog een keer coke te gebruiken, zodat je uit dat negatieve gevoel komt. Tenslotte kun je terechtkomen in een neerwaartse spiraal en een ernstige verslaving. Stoppen met coke is dan ook niet gemakkelijk



Omdat je snel van de depressieve gevoelens af wilt komen nadat de coke is uitgewerkt, is de keuze makkelijk om een nieuwe snuif te nemen. Dat zorgt ervoor dat cocaïne enorm verslavingsgevoelig is. Veel mensen zijn na één snuif al verslaafd. Hoe kun je weer van een verslaving afkomen en wat zijn de afkickverschijnselen? Het is geen geheim dat je vaak de hulp van een kliniek nodig hebt om van de verslaving af te komen.

Dit zijn de afkickverschijnselen van coke

Wanneer je regelmatig coke gebruikt, zal je lichaam hieraan wennen. Dit betekent ook dat je steeds meer en vaker coke nodig hebt om je goed te kunnen voelen. Als je van de verslaving af wilt komen, heeft je lichaam dus veel tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Je lichaam en geest moeten wennen aan de gestopte inname van coke. Bij stoppen met coke krijg je te maken met intense afkickverschijnselen. Je kunt hierbij denken aan:

Slecht slapen

Hallucinaties

Stemmingswisselingen

Angst

Depressieve gevoelens

Verhoogde eetlust

Weinig energie

Ontwikkelen van een nieuwe verslaving

Tip: schakel een afkickkliniek in

Afkicken van coke gaat dus gepaard met heel veel ontwenningsverschijnselen. Daarnaast krijg je vaak ook te maken met gevoelens van spijt, angst of schuld. Het is dan ook belangrijk om hulp te krijgen van anderen maar ook steun van je naasten. In een kliniek krijg je vaak naast emotionele ook geestelijke hulp. Wanneer je de hulp inschakelt van een kliniek kun je altijd op de steun van anderen rekenen.

Hoe lang duurt afkicken van coke?

Het afkicken van coke gaat niet over een nacht ijs. Het heeft veel tijd nodig om van je verslaving af te komen. Hoe lang het afkicken precies duurt, is afhankelijk per persoon. Je bent net zo lang bezig met afkicken totdat je je weer goed kunt voelen zonder coke. Vooral de eerste week is zwaar. Daarna zul je je langzamerhand weer beter gaan voelen. De verslaving lijkt verslagen, maar niets is minder waar. Na ongeveer een maand kun je in een diep dal terechtkomen: de afkick-depressie. Ook krijg je regelmatig te maken met aanvallen van verlangen naar coke. Deze aanvallen verminderen en zullen uiteindelijk verdwijnen. Je blijft altijd kwetsbaar voor een terugval.

Cocaïnegebruik herkennen doe je zo

Hoe herken je iemand die cocaïne gebruikt? Of hoe weet je dat je zelf terecht bent gekomen in een verslaving? Een inzinking na het gebruik van coke is zo intens dat alleen een nieuwe snuif je er bovenop kan helpen. Wanneer je coke nodig hebt om te kunnen functioneren, ben je eigenlijk al afhankelijk van cocaïne. Ook ben je op zoek naar excuses om coke te kunnen gebruiken.

Hoe kun je stoppen met cocaïne, of in ieder geval de eerste stappen zetten? Maak een lijst met redenen om te stoppen met cocaïne. Bepaal daarnaast ook de dag waarop je wilt stoppen en vertel dit aan mensen in je omgeving. Ruim alles op wat je aan coke doet denken. Radicaal stoppen heeft vaak het meeste succes. Zorg voor voldoende lichamelijke beweging. Lukt het eigenhandig niet om te stoppen? Schakel dan een hulpverlener in.