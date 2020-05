Storm je woning klaar voor de zomer met deze 4 tips

De zomer voor de deur! Tijd om de knusse winterse elementen in je interieur om te ruilen voor frisse zomerse tinten. Hoe je met een paar simpele stappen je winter wonderland omtovert tot zomerparadijs, lees je in dit artikel!

1.Grote/voorjaarsschoonmaak

Een jaarlijks terugkomend fenomeen waarbij een groot deel van huishoudend Nederland flink de bezem door huis haalt. Deze schoonmaak draagt bij aan het heerlijke zomergevoel. Haal al je meubilair van de kant en reinig de plekken die je tijdens een normale schoonmaak liever overslaat. Wees daarnaast niet te zuinig met frisruikende schoonmaakmiddelen om vast de zomergeuren in huis te halen.

2.Verf met verve

Een warme bordeauxrode muur doet het erg goed in het najaar, maar in de zomer is dit echt een no-go. Probeer een groot deel van je donkere en warme kleuren in te ruilen voor fijne zomergeuren. De dagen worden langer dus kun je extra genieten van het natuurlijke daglicht. Laat dit daglicht stralen op lichte tinten van roze, geel of groen om een heerlijk zomers gevoel te krijgen.

3.Daglicht verwelkomen

Dat daglicht komt er niet vanzelf! Om het daglicht te verwelkomen, kun je een stel vitrage gordijnen kopen. Beeld je een Spaans vakantiehuis in met wapperde lichtgekleurde kant en klare gordijnen of een prachtige jaloezie op maat. Heerlijk zomers gevoel toch?! Raamdecoratie is een van de grote sfeerbepalers van je woning. Een nieuwe bekleding voor je ramen geeft je woning en interieur een geheel nieuwe look. Een echte aanrader dus!

4.Bloemen

Cliché maar zeker waar. Bloemen dragen echt bij aan het fijne zomerse gevoel. Niet alleen de mooie en frisse kleuren, maar ook de heerlijke geuren, dragen bij aan het sfeertje. Met een abonnement bij Bloomon krijg je periodiek een vers bosje bloemen in huis. Zo behoud je altijd mooie bloemen en krijgt je woning steeds opnieuw een fijne geurimpuls.

Een fijne zomer begint bij je woning!