Dinsdag 1 december van 19.00 tot 21.00 uur

Streaming4Life – Benefietshow



Beste lezer! Heeft u al een kaart gekocht?

We hebben een fantastische line-up met artiesten als de 3JS, Nick & Simon en Lucas Hamming.

Met Kees Tol als presentator wordt het een avond vol muziek en humor en inhoud, live vanuit de PX Volendam.

Kees gaat in gesprek met Nellie Benner over de documentaire "Ik rouw van jou", welke gaat over de pijn en de kracht van verlies nadat Nellie haar moeder aan kanker heeft verloren.

Aan het woord komen ook KWF-ambassadeur Ruud Feltkamp (acteur en dj) en Peter Kapitein, die zelf kanker heeft en daarnaast initiatiefnemer van Alpe d’HuZes en Inspire2Live is.

Voor 10 euro koop je een livestream ticket, op 1 december log je in en kan je gezellig thuis op de bank met jezelf of met je eigen familie en vrienden met de livestream meekijken.

Koop uw kaarten: https://guts.events/q33j60/bv11vk

Met uw gekochte kaartje helpt u Huis aan het Water.

Wilt u meer geven, dan is het Huis u extra dankbaar!

Doneer meer: https://acties.kwf.nl/fundraisers/streaming4life/huisinactie

