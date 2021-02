Mike Dooijeweerd | Master of Science in Real Estate Finance & Corporate Finance

‘Studievertraging beste wat me is overkomen’

In deze rubriek gaat de Nivo het gesprek aan met mensen die zojuist een studie hebben afgerond. Waarom kozen zij voor deze specifieke opleiding? Wat zijn de bijzonderheden van hun vakgebied? Hoe hebben zij hun studietijd ervaren en wat zijn hun vervolgstappen? Achter elk van deze pas afgestudeerden gaat een uniek verhaal schuil. Deze week Mike Dooijeweerd.

Er zijn veel sectoren die hard geraakt worden door de economische gevolgen van het coronavirus. In zijn masterscriptie benadrukte Mike Dooijeweerd dat ook de wereld van vastgoed de nodige klappen te verduren krijgt, nu vrijwel alle hotels en kantoorpanden al bijna een jaar op lagere capaciteit draaien. Ondanks deze economische tegenspoed bood Mikes werkgever CBRE – wereldwijd het grootste adviesbureau op het gebied van vastgoed – hem onlangs een vast contract aan. En dat zelfs nog voordat hij afgelopen maand zijn dubbele Masteropleiding afrondde.

,,Ik prijs mezelf ontzettend gelukkig”, zegt Mike. ,,Vooral omdat ik min of meer per toeval op dit pad beland ben. Het is namelijk nooit per se mijn ambitie geweest om in de vastgoedsector te gaan werken. Sterker nog, ik had eigenlijk geen idee welke richting ik precies op wilde, na het behalen van mijn VWO-diploma. Ik heb economie altijd een leuk vak gevonden, dus uiteindelijk koos ik voor de Bacheloropleiding Economie en Financiering aan de UvA. Dat is namelijk een zeer breed georiënteerde studie, van waaruit je nog alle kanten op kan.”

Mike merkt op dat hij zich tijdens zijn Bacheloropleiding als een typisch voorbeeld van de ‘zesjescultuur’ gedroeg. ,,Omdat ik een gevoel van richting miste, was ik in die tijd niet gemotiveerd om echt het onderste uit de kan te halen. Dat leverde me uiteindelijk ook een jaar studievertraging op. Omdat ik in dat extra jaar nog maar twee vakken hoefde te volgen, zocht ik op dat moment naar een bijbaantje, en dan het liefst bij een bedrijf waar ik werkervaring op kon doen, wat goed zou staan op mijn CV voor in de toekomst.”

CBRE was een van de eerste bedrijven waar Mike solliciteerde. ,,Toen ze daar hoorden dat ik uit Volendam kwam had ik meteen een streepje voor”, vertelt Mike. ,,Ze hadden al enige ervaring met medewerkers uit ons dorp en waren zeer te spreken over de harde werkersmentaliteit die veel Volendammers eigen is.”

,,Tot die tijd had ik altijd in de horeca (De Vrijheid, red.) en in het magazijn van Matix Souvenirs in Edam gewerkt, dus dit was mijn eerste ‘echte’ baan. En ik had me tijdens mijn bacheloropleiding eigenlijk nog helemaal niet in de vastgoedsector verdiept, dus die eerste paar weken waren voor mij best spannend, maar er ging een wereld voor me open. Ik had het er enorm naar mijn zin en ik merkte dat de vastgoedwereld me enorm interesseerde.”





Mike begon in 2018 bij CBRE als werkstudent maar was gedreven om zo snel mogelijk af te studeren, zodat hij meer inhoudelijk werk kon gaan doen. ,,Het was eigenlijk geen vereiste van mijn werkgever, maar omdat ik mezelf graag wilde ontwikkelen, besloot ik na het afronden van mijn Bacheloropleiding van start te gaan met de duale masteropleiding Real Estate & Corporate Finance. Omdat de Real Estate-track vrij specifiek is, leek een dubbele master me een verstandige zet voor als ik in de toekomst ooit nog een andere richting op zou willen. Achteraf bleek alle kennis die ik daar opdeed van de financiering en het besturen van grote bedrijven en alles wat daarbij komt kijken ook erg waardevol. Dit is namelijk op elk bedrijf van toepassing, zo ook voor CBRE.”

Zandlopervormig

Mike is vooral zeer te spreken over de Master Real Estate Finance. ,,Binnen die opleiding verdiep je je echt in alle aspecten van het vak. In een module werden we er zelfs op uit gestuurd om het Hourglass gebouw te waarderen. Dat is een nieuw zandlopervormig gebouw op de Zuidas dat naast kantoorruimte ook horeca en zelfs een hotel huisvest, dus dat vormde de ideale uitdaging voor studenten als wij.”

Van een ongemotiveerde Bachelorstudent die al blij was met zesjes, veranderde Mike in een zeer gedreven Masterstudent met een gemiddelde dat tegen de acht aan lag. Mike lacht: ,,Ik moet zeggen dat alle coronamaatregelen mij het afgelopen jaar wel geholpen hebben. Ik voetbal graag en laat mezelf normaal gesproken graag overhalen om wat te gaan drinken met vrienden, maar omdat dat er nu natuurlijk niet inzat, kon ik mezelf volledig op mijn studie storten. Zelfs bij het schrijven van mijn scriptie heb ik eigenlijk helemaal geen werkdruk ervaren, door alle maatregelen heb ik die in alle rust kunnen schrijven.”

Naast het voor Mike gunstige gebrek aan afleiding speelde het duidelijke toekomstperspectief bij CBRE ook een grote rol in zijn succesvolle studieresultaten. ,,Als ik nu terugkijk moet ik eerlijk zeggen dat studeren eigenlijk niets voor mij is, ik vind werken veel leuker. Pas toen ik daar achter kwam, en mijn studie meer als middel ging zien om vooruit te komen in mijn werk, begon ik mezelf serieus in te zetten om mezelf te ontwikkelen.”

,,Achteraf gezien is mijn studievertraging misschien wel het beste wat me is overkomen”, vervolgt Mike.

,,Want dat was de reden dat ik bij CBRE terecht kwam en mijn liefde voor vastgoed ontwikkelde. Als het anders was gelopen, had ik nu waarschijnlijk nog geen baan gehad, laat staan een vast contract. Voor veel afgestudeerden is het op dit moment namelijk erg lastig om een geschikte baan te vinden.”

Als er iets is dat Mike zou willen meegeven aan scholieren of studenten die zich zorgen maken om hun studiekeuze of voortgang in hun studie, is het dat je je niet krampachtig vast hoeft te houden aan alle standaard richtlijnen. ,,Het zo snel mogelijk afronden van een zo hoog mogelijke opleiding is echt niet zaligmakend. Soms is een Masteropleiding niet eens nodig. Als je de tijd en mogelijkheid hebt om tijdens je studie al relevante werkervaring op te doen, raad ik dat absoluut aan. En dan het liefst buiten Volendam. Het is namelijk bijzonder leerzaam om buiten je comfortzone te stappen. Door nieuwe mensen te leren kennen in een andere werkomgeving kom je er veel sneller achter waar je interesses en krachten liggen.”

Met het behalen van zijn dubbele Masterdiploma zijn Mike’s ambities nog niet afgenomen. ,,Ik ben nu nog Junior Financial Manager, maar ik wil dat ‘junior’ zo snel mogelijk voor mijn titel vandaan hebben.”

Hoewel Mike zich realiseert dat ook de vastgoedsector het op dit moment flink te verduren krijgt, kijkt hij hoopvol naar de toekomst. ,,Tot nu toe hebben de gevolgen van het corona-virus voornamelijk effect gehad op kantoorpanden, winkelpanden en hotels. Zorgvastgoed en woningen zijn gelukkig nog altijd volop in gebruik en het logistieke vastgoed heeft zelfs een recordjaar achter de rug, als gevolg van de groei van de e-commerce. We hebben allemaal wel wat meer pakketjes besteld de afgelopen tijd denk ik.”

Mike werkt zelf op de afdeling vastgoedbeheer en geeft aan dat zijn afdeling in 2020 een prima jaar heeft gehad. ,,Het vastgoed is er nou eenmaal en het moet toch beheerd worden. Verder merk ik dat buitenlandse investeerders actief zijn gebleven in de Nederland. Daaruit blijkt wel dat het nog steeds een aantrekkelijke markt is. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de vastgoedsector er uiteindelijk weer in de gehele breedte bovenop gaat komen.”