Stuivertje wisselen in Winkelcentrum De Stient

De komende periode staat in Winkelcentrum De Stient in het teken van een hoop verhuizingen. Intersport Theo Tol neemt zijn intrek in het huidige pand van Blokker in het winkelcentrum, Tapijt- en Gordijnshop Suzanne verhuist van de Edammerweg naar het oude pand van Theo Tol en Blokker verlaat De Stient.

Wanneer de nieuwe winkels de deuren openen voor publiek is nog niet bekend. De verhuizingen gaan gepaard met flinke verbouwingen. ,,We gaan van 50 m2 naar 220 m2, dus ruim vier keer zoveel ruimte”, zegt Suzanne van de Tapijt- en Gordijnshop. ,,Ik ben ongelofelijk blij met de aanstaande verhuizing.”

Intersport Theo Tol wachtte geduldig tot de kans op een groter pand zich voordeed. ,,Voorwaarde was dat we in Winkelcentrum De Stient konden blijven”, zegt Dennis Tol van de sportzaak. ,,Het streven is om 1 maart open te gaan op de nieuwe locatie. We kijken ontzettend uit naar de heropening!”