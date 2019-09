Super gezellig sfeertje met talloze optredens

Zaterdagavond was er in de horecagelegenheden weer volop gezelligheid en diverse artiesten en bandjes traden op. In Charleston zorgde Jaap Veerman (Corn) met zijn band voor een topsfeertje. PX was goed gevuld met de Cats Aglow Band, die de Cats-hits op voortreffelijke wijze speelde.

De Jozef was ook goed gevuld tijdens het optreden van de ABBA tribute band. De bekende hits van deze Zweedse topformatie werden luidkeels meegezongen. Jan en Annie zongen bij Lotje en in de kermisfeesttent was het een drukte van belang.

Het trio Neef, Nick en Simon zette een spetterend optreden neer en daarna was het de beurt aan de Pietels om de bomvolle tent op z’n kop te zetten. De kermiszaterdagavond werd uitbundig gevierd en gelukkig bleef het vanaf 20.30 uur droog, wat de sfeer nog meer verhoogde.