Supersneeuwmaan zorgde voor schitterende aanblik

Dinsdagavond kon men de maan schitterend mooi zien opkomen. Na de superbloedmaan op 21 januari, was er nu een supersneeuwmaan, die fel met wit licht beschenen werd door de zon. Van dit prachtige natuurverschijnsel maakte Egbert Snijder weer een weergaloos mooie opname, waarbij een vliegtuig beneden aan de extra grote maan te zien is. Echt een pláátje zo mooi. In het verleden hebben van Egbert Snijder al meerdere natuurfoto’s in de Nivo gestaan. Vanuit Nederland is zo’n maan maar drie à vier keer per jaar te zien. Het hemellichaam lijkt dan groter en feller dan een normale volle maan.

Dinsdag even na 20.00 uur was het middelpunt van de maan op 356.762 km van de aarde, de kortste afstand van 2019. Gemiddeld staat de maan op 384.000 kilometer van de aarde. Op maandag 21 januari was de laatste supermaan. Toen ging de volle maan gepaard met een totale maansverduistering. Het was een superbloedmaan, vanwege de rode gloed die ontstond.