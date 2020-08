Partner content Onafhankelijk platform met informatie over supplementen, voeding en nachtrust

Supplementen.nl is LIVE

Ondernemers Ray Sabee en David van Gaalen zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het ontwikkelen van het onafhankelijke platform Supplementen.nl. Nu is hun platform dan eindelijk live. Wat heeft David en Ray bewogen om zoveel tijd in hun informatieve website te steken?

“Supplementen kopen lijkt eenvoudig, maar dat is het feitelijk gezien niet”, begint Ray. “Er zijn namelijk heel veel fabrikanten van supplementen die tal gezondheidsclaims de wereld in helpen. Veel mensen weten daardoor niet welke supplementen wel en niet goed voor hen zijn.”

David vult aan: “En dat vormt precies de reden waarom wij met Supplementen.nl gestart zijn. Naar ons idee kunnen de juiste voedingssupplementen een belangrijke bijdrage aan een betere gezondheid leveren. Maar het is zaak om consumenten goed te informeren over de voor- en nadelen van het gebruik van supplementen. Transparantie is daarbij van onmiskenbaar belang.”

“Precies,” aldus Ray, “en naast het gebruikmaken van voedingssupplementen zijn er nog andere dingen cruciaal. Daarbij kun je denken aan het dagelijks consumeren van gezonde en gevarieerde voeding én het verkrijgen van een goede nachtrust. Wij hanteren met Supplementen.nl dus een onafhankelijke, holistische benadering. Verschillende nachtrust supplementen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je ’s nachts beter slaapt, maar er zijn ook tal van voedingsmiddelen die dit effect kunnen bewerkstelligen.”

Ray en David willen met oog op de toekomst hun platform nader aanvullen met interessante artikelen over natuurlijke supplementen, gezonde voeding en een goede nachtrust. Deze drie aspecten vormen volgens hen de belangrijkste pijlers van een goede gezondheid.