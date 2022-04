Supporters schilderen Kras Stadion oranje

Een aantal FC Volendam-supporters werkt momenteel aan het schilderen van de muren van het Kras Stadion. In 2020 namen de mannen de Jaap Jonk-tribune al kosteloos onder handen. Nu wordt de Pé Mühren-tribune in het vertrouwde oranje gedoopt.

De Hekside heren hopen dat de sfeervolle muren bijdragen aan het algemene clubgevoel. Een dergelijke opsteker kan het team in deze fase goed gebruiken. Uiteindelijk zullen de muren van de Henk Kras-tribune en de Jaap Bond-tribune ook oranje geschilderd worden.

Onder de Jaap Jonk-tribune zijn de gezichten van een aantal clubiconen te bewonderen. Het is nog niet duidelijk of de overige muren ook versierd worden met lokale helden. In de vorm van Edwin Zoetebier, Gerrie en Arnold Mühren en misschien zelfs al hun neef Robert zijn er nog genoeg gezichten te vereeuwigen.