’t Nest krijgt kunstgras naast jeu de boules baan

Naast de jeu de boules baan in de tuin van Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam, beter bekend als ’t Nest, groeit het gras en onkruid de pan uit. Nadat iedere keer veel vrijwilligerstijd werd gestoken in het bijwerken van het groen, stond het in mum van tijd weer tientallen centimeters hoog.

Als oplossing is er een kunstgrasbaan naast de jeu de boules baan gelegd. ,,Het kunstgras is geschonken door FC Volendam en het anti worteldoek dat onder het gras ligt is gedoneerd door Jonk Sierbestrating”, aldus Roos Tol.

,,Wij zijn ontzettend blij dat onze geliefde jeu de boules baan nu onderhoudsvrij is. Onze leden genieten er met volle teugen van. We willen FC Volendam en Jonk Sierbestrating namens alle leden en vrijwilligers van ’t Nest hartelijk bedanken!”