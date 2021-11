Tachograaf analyse: beheer rijtijden en zie hoeveel tijd je wint

Lees over de ontwikkelingen in de transportsector en de komst van slimme software voor rij- en rusttijden.

Efficiëntie in de transportsector noodzakelijk

De transportsector groeide volgens cijfers van het CBS tussen 2015 en 2019 ieder jaar op rij. Het gaat hierbij om ongeveer een procent per jaar. Volgens onderzoek van de Rabobank is het effect van Corona op de transportsector beperkt gebleven en zal deze sector zich naar verwachting in 2022 volledig hersteld hebben. Daarnaast is er een groei in online bestellingen, Salesforce ziet in Nederland in de e-commerce sector een groei van 28% in het tweede kwartaal van 2021 in vergelijking met een jaar daarvoor. Kortom, de verwachting is dat de vraag naar transport zal groeien. Een deel van deze groei kan opgevangen worden door rij- en rusttijden beter te monitoren.

Slimme software om rij- en rusttijden in kaart te brengen

Waarbij de tachograaf in het leven groepen is als controlemiddel, kan met slimme software, zoals voor de digitale tachograaf - inelo.com met de verzamelde data werken. Door deze software kan er proactief op rij- en rusttijden gestuurd worden. Hierbij moet je niet alleen denken aan het voorkomen van boetes door chauffeurs tijdig te laten rusten. Ook kan er efficiënter met uren en voertuigen omgegaan worden. Slimme software kan gedeeltelijke rusttijden of rusttijden op een veerboot samenvoegen. Elke dag is er een overzicht van de rij- en rusttijden en de in het land geldende regels worden hierin meegenomen. Alles wordt ook nog eens correct gearchiveerd. Doordat de software gemaakt wordt door professionals die samenwerken met inspecteurs, politie en beleidsmakers, kan er een integrale aanpak gemaakt worden.

De regels zijn niet makkelijk

Wanneer je naar de regels van de overheid kijkt, dan is het logisch dat dit niet voor iedereen duidelijk is. Als chauffeur van een bus, vrachtwagen of bestelwagen met tachograaf verplichting mag je per dag en per week een bepaalde periode rijden. Hierin zijn maxima op de aaneengesloten rijtijden, dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse tijden. Ook zijn er regels rondom de werktijd, zo is er een maximum van het aantal uur achtereenvolgens werken, waar ook laden en lossen toe behoort. Pauzes mogen in delen of in één stuk plaatsvinden, maar aan de lengte en volgorde zitten ook weer regels verbonden. Het mag duidelijk zijn, efficiënte software om dit op een eenvoudige manier te tonen is noodzakelijk voor transporteurs.

Rijtijden beheren

Zoals eerder in een artikel op mtsprout.nl verschenen, is het met slimme tachografen mogelijk voor inspecteurs om deze op afstand uit te lezen. Tijdverlies door het moeten stoppen voor controles kan hierdoor dalen. Ook Nieuwsblad Transport schrijft hierover en meldt dat de pakkans naar verwachting omhoog zal gaan. Het is voor transporteurs hierdoor vrijwel noodzakelijk om over te stappen op intelligente software waardoor de kans op fouten of overtredingen door onwetendheid omlaag gaat. De komende jaren zal er in de transportsector veel kunnen veranderen, meegaan met de tijd biedt voordelen en is in veel gevallen noodzakelijk om boetes te voorkomen en een efficiënt bedrijf te runnen.