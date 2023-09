Tai Chi Volendam heeft nog ruimte voor nieuwe leden

Al 41 jaar is Piet Deckers geïnteresseerd in Oosterse vechtsporten en na een periode van 10 jaar Jiujitsu, Aikido en nun-chaka heeft hij zich gespecialiseerd in Tai Chin Chuan, waar hij les heeft gevolgd in Amsterdam bij grootmeester Chee Soo.

Door: Klaas Smit

Tai chi of tai ji is een van oorsprong Chinese vechtkunst, die nu veelal beoefend wordt als neijia, een innerlijke bewegingskunst. Tai chi wordt beoefend voor zijn gezondheid bevorderende eigenschappen, maar ook als een vechtsport voor zowel zelfverdediging als voor het uitschakelen van opponenten. De term neijia ('innerlijke bewegingskunst') verwijst naar de nadruk die bij een aantal Chinese bewegingskunsten, zoals tai chi en xing yi quan, ligt op de innerlijke beleving en ontwikkeling. Dit in tegenstelling tot sporten waarbij de uiterlijke manifestatie belangrijk is, zoals bij karate of kickboksen. Tai Chi wordt in Volendam gegeven als een bewegingsvorm die miljoenen mensen wereldwijd fit en gezond houdt en het is voor alle leeftijden en niveaus. Het is een vloeiende opeenvolging van bewegingen uitgevoerd op een ontspannen manier en heeft o.a. een positief effect op je hoeveelheid buikvet. Daardoor verklein je je kans op hart- en vaatziekten en sterfte. Overal goed voor en ook nog eens gezellig! Elke vrijdag wordt er van 14.30 tot 15.30 uur Tai Chi gegeven in de dojo op de eerste verdieping in Sportcampus ETB Sombroek te Volendam. Wil je eens ervaren of dit ook iets voor jou is? Kom dan eens een proeflesje meedoen.