Talenten laten hun stem horen bij zangcoaching presentatie

Twee keer per jaar wordt er in PX een zangcoaching presentatie georganiseerd, waarbij de leerlingen van coaches Annie Kras en Carola Smit laten zien hoe zij zich qua stem en podiumervaring hebben ontwikkeld. Afgelopen zondag betraden vijftien zangers en zangeressen het podium van het Pop- en cultuurhuis in Volendam om daar hun favoriete nummers te zingen. Wat jaren terug voor bijna iedere act begon met karaoke cd’s eindigde deze avond met een volwaardige begeleidingsband.

Door: Michelle Tuyp

Met Ad Tuijp op de toetsen, Kerim Kes, Theo Tol en John Luca de Vries op gitaar, begon de middag met een emotioneel Portugees nummer gezongen door Davina Tol. Voor Davina was de middag openen geen probleem, zij zit al jaren op zangcoaching en heeft al verscheidene keren voor een volle zaal mogen zingen. Portugese muziek is dit jaar geliefd, want even later volgde Monique Mooyer met het nummer 'Chuva' van de Portugese zangeres Mariza. Ook al verstond de zaal niet wat er werd gezongen, de emoties werden goed ontvangen. Er kwamen meerdere muziekstijlen aan bod tijdens deze middag in de PX. Henk Klouwer liet zijn zangkunsten horen met 'Love Supreme' van Robbie Williams. Vervolgens was het de beurt aan de jongste leerlinge, de elfjarige Mathilde Tol. Zij wist de hele zaal stil te krijgen met 'Rolling In The Deep' van Adele. Dat Adele nog steeds populair is werd wel duidelijk deze middag want ook Marleen Sier, dochter van Carola Sier zong een teder nummer van de Britse popster.

Deze editie waren er veel camera's aanwezig. Uiteraard om alle zangers en zangeressen te filmen, maar ook voor één iemand in het bijzonder. Het was het podiumdebuut van wel een hele bekende Nederlandse boer. Geert Jan Meerveld uit Boer Zoekt Vrouw 2019 heeft niet alleen talent voor het houden van vee, maar ook voor zingen. Hij zong het liedje 'Trots Op Jou' van Wesley Bronkhorst en droeg het op aan zijn vrouw die in de zaal zat. Nederlandstalige muziek is helemaal in trek. Alisa Ursem, Symen Steege en Tim de Wit zongen ook in de moerstaal liedjes van onder andere de 3JS, Maarten Hymans en Danique. Een goede manier om te laten zien wat je vocaal in huis hebt is natuurlijk door een ballad te zingen. Dit deden Sarah Veerman, John Grootendorst, Celine Bont en Cindy Butter prachtig. Van de Dixie Chicks (nu The Chicks) tot Danny Vera, er zat veel variatie tussen de nummers. Lesley Steur - die net als Davina Tol al ontzettend lang op zangles zit - verblijde de zaal met een krachtige cover van ‘Nothing But Thieves’. Lesley is enorm gegroeid in haar stem en performance door de jaren heen en zingt ook vaak samen met Marleen en Davina mee met grote projecten zoals Volendam Meets ABBA, Viva Roxy Music en The Pink Floyd Experience. Zo is dus ook te zien dat de coaching niet alleen resulteert in de juiste podiumervaring, maar ook vaak zorgt dat artiesten grote avonturen aan durven te gaan. Om de middag toepasselijk af te sluiten zong Gwen Peek samen met gitarist Kerim en achtergrondzang van Davina het iconische duet tussen Piet Veerman en Mell 'Lovin' Arms'. Zoals coach Annie Kras afsluitend tegen het publiek sprak: ,,Jullie mogen hier blijven voor een meet & greet met de sterren in spé'', zal dat zeker nog op de horizon liggen voor de leerlingen, als zij op deze manier aan de weg blijven timmeren.