Tandartspraktijk TopDental; Klein van stuk, groots in daden

Deze maand bestaat Top Dental op de kop af tien jaar. Gedurende die tijd heeft de innovatieve tandartspraktijk uit Volendam zich landelijk op de kaart gezet. Vanuit heel Nederland weten patiënten en collega professionals de praktijk van Stephanie Haagedoorn dan ook te vinden. Hoog tijd om nader kennis te maken met de bijzondere wereld achter deze spraakmakende kleinschalige praktijk.

Achter de deuren van het hoekpand aan Het Top 2 gaat meer schuil dan men in eerste instantie misschien zou verwachten. Bij binnenkomst valt op dat de praktijk niet alleen modern en sfeervol, maar ook efficiënt is ingericht. Het past perfect bij Top Dental, dat in korte tijd uitgroeide tot een gevestigde naam onder patiënten en vakgenoten. Dit wordt onderstreept door de aansprekende mijlpalen, die oprichtster Stephanie Haagedoorn inmiddels al heeft bereikt.

Startersprijs en de IBEV ‘IndeKijkerprijs’. Daarnaast was Stephanie tot voor kort docent op ACTA en is haar praktijk een erkend opleidingscentrum voor tandartsen. Als kers op de taart rondde zij ook nog een -internationaal gepubliceerd- onderzoek naar implantaten voor de Universiteit van Groningen af. Het past naadloos in de doelen die zij al op jonge leeftijd stelde en de bewonderenswaardige drive die zij dagelijks aan de dag legt.

Van jongs af aan ging Stephanie al in een rechte lijn op haar doel af. Ze vertelt erover. ,,Vanaf m’n achtste wist ik al dat ik tandarts wilde worden. In tegenstelling tot veel anderen, ging ik wél altijd met een grote glimlach naar de tandarts. Andere mensen helpen in een zorgberoep: dat is wat mij aansprak. Na mijn ACTA studie werkte ik eerst een paar jaar in een Hoornse tandartspraktijk. Ik had het enorm naar mijn zin, maar bleef dromen van een eigen praktijk.

Wanneer tandartsen voor zichzelf willen beginnen, nemen ze doorgaans een praktijk -met alle klandizie- over. Top Dental begon ik helemaal zelf, met nul klanten en één behandelstoel. Gelukkig ging de opbouw heel snel. Die stoel werd bijna 24/7 gebruikt en ik werkte veel avondshifts. Dat kwam ook omdat ik mezelf moest verdelen tussen Hoorn -waar ik nog deels werkte- en Top Dental. Het waren tropenjaren waarin ik ook nog weekenddiensten draaide. Ik voelde dat het tijd was voor uitbreiding en besloot het meteen groots aan te pakken. Eerst overwoog ik een verhuizing, maar afscheid nemen van deze locatie voelde niet goed. Iedereen kent deze plek en je kunt hier ook makkelijk parkeren. Het is gewoon een perfecte locatie met een straatnaam passend bij de praktijk. Ik koos dus voor een verbouwing, maar dan wél een rigoureuze.’’

Stephanie kijkt nog altijd tevreden terug op het resultaat van de verbouwing en het gehele proces. ,,We zijn tijdens de verbouwing in totaal maar anderhalve week dicht geweest. We zijn gegroeid van één naar drie behandelkamers en een team van negen professionals waarmee we alle disciplines afdekken. Het stelt ons in staat ons totaalplan-concept uit te rollen. Dit concept houdt in dat we samen met de patiënt een lange termijnplan maken voor een gezond en esthetisch mooi gebit. Heel veel mensen schamen zich voor hun gebit. Angst kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat tanden en kiezen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Een totaalplan bestaat daarom ook vaak uit de aanpak van angst. Het is écht een persoonlijk plan, waarbij we van tevoren laten zien hoe het gaat worden. Dat houdt in dat we patiënten stap voor stap begeleiden naar een mooi gebit en meedenken over de verzekering. De resultaten die we hiermee behaald hebben gingen als een lopend vuurtje. We krijgen ondertussen dan ook verwijzingen voor totaalplannen vanuit heel Nederland.’’

op Dental heeft inmiddels tientallen succesvolle totaalplannen afgerond. Vele mensen lopen na jaren met een fraai gebit rond én zijn van hun angst af. Stephanie vertelt over haar manier van werken. ,,We hebben ons lang gepositioneerd als angstpraktijk en werken eigenlijk nog steeds op die manier. Dat betekent dat wij extra tijd nemen voor mensen met angst. We maken een praatje en ik probeer wat controle terug te geven. Angst voor de tandarts is vaak ontstaan in de kindertijd. Kinderen boren we tegenwoordig om die reden ook vrijwel niet meer. Bij jonge patiëntjes verwijzen we in speciale gevallen naar een kindertandarts voor behandelingen onder narcose, maar het meeste kunnen we zelf. We behandelen hier zelfs baby’s van nog geen drie maanden die bijvoorbeeld problemen hebben met de tongriempjes en lipbandjes. Samen met Marjan Mühren van Borstvoeding Waterland lossen we het probleem op en geven meteen tips voor de borstvoeding We hebben regelmatig gezinnen met baby’s uit het midden en zuiden van Nederland. Dat soort dingen blijven hoogtepuntjes.’’

Stephanie is een echte perfectionist en kijkt dan ook met enig afgrijzen naar de toenemende trend om in het buitenland facings te laten zetten. ,,Vanuit mijn expertise zou ik zoiets altijd afraden.

Uitzonderingen daargelaten, wordt er vaak biologisch gezien geen rekening gehouden met de tanden. Ze slijpen soms meer dan de helft weg en er wordt niet eens gepast. Je mag kiezen uit een kleurtje en stijltje en dat wordt er dan snel ingezet… Wij doen het tegenovergestelde en gaan voor zoveel mogelijk minimale aanpassingen met een groots esthetisch resultaat. We nemen uitgebreid de tijd om te passen en je weet van tevoren precies hoe het gaat worden. Top Dental plant veel behandelplannen al digitaal en dankzij het 3D scannen is ook het verfoeide ‘happen’ niet meer nodig. Tegelijk is het juist de persoonlijke aandacht die ons onderscheidt. We lopen ook niet tussen de kamers door. Als ik dat zou doen, dan zou ik geen tijd hebben om te weten wie er in de stoel ligt en wat de wensen zijn. Ik noem het altijd ‘de mens achter de mond.’ Die wil ik goed leren kennen. Dat is voor mij heel belangrijk en dat zal ook nooit veranderen.’’

