Tanja en Sindy heffen het glas op de geboorte van VT Advies

Na maanden van nauwgezette voorbereiding klinken feestelijk de champagneglazen van Tanja Veerman en Sindy Tol. Hun bedrijf VT Advies opende op 1 januari voor het eerst haar deuren. Met VT Advies ondersteunen en adviseren de twee professionals bij álles wat bij de voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap komt kijken. En dat spectrum is breed. Met een blanco jaar op de kalender en beloftevolle plannen in het verschiet, kijkt het duo reikhalzend uit naar mooie samenwerkingen en opdrachten.

Door: Gina Schilder

VT Advies betreedt de markt met een duidelijke missie. Tanja vertelt: ,,We willen de dood en daarmee gepaard gaande fiscale en juridische gevolgen bespreekbaar maken én bij mensen het bewustzijn verhogen. We willen dat mensen de noodzaak inzien dat je vóór overlijden met zorg en aandacht belangrijke zaken regelt zodat, je nabestaanden niet overrompeld worden.”

Tanja: ,,Zowel Sindy als ikzelf hebben een achtergrond in financiële en zakelijke dienstverlening. In diverse adviesfuncties werkten we jaren bij verschillende banken en advieskantoren. Eigenlijk zagen we overal dat mensen hun zaken niet op orde hebben. Mensen denken vaak: ‘Dat komt tegen die tijd wel’ of ‘We hebben het toch goed geregeld?’ Gebeurt er dan iets onverwachts, dan deelt de realiteit rake klappen uit, die pijn doen in de portemonnee. Sindy: ,,Wat wij merkten tijdens onze adviesgesprekken, is dat er bij mensen een enorme behoefte is om te weten dat ook na een overlijden van bijvoorbeeld een partner er een vast aanspreekpunt is, die de gehele afwikkeling van hen kan overnemen of toezicht kan houden zodat de nabestaanden de tijd krijgen om te rouwen.

Na een overlijden breekt er vaak een emotionele en moeilijke periode aan voor de nabestaanden. De nabestaanden moeten direct allerlei zaken gaan regelen, te beginnen met de uitvaart. Daarna begint de hele administratieve, financiële, juridische en fiscale afwikkeling van de nalatenschap. In periode van hevige rouw is dat wel het laatste waar je mee bezig wilt zijn. Sindy: ,,Waar wij mensen van willen doordringen, is dat hun nalatenschap aandacht verdient, zodat bij overlijden de nabestaanden op de hoogte zijn van de laatste wensen.”

"Wij zijn de verbindende schakel tussen de uitvaartdienst, het administratiekantoor en de getroffen mens die nog met een miljoen vragen zit"

Administratiekantoren en uitvaartverzorgers nemen al veel uit handen na het overlijden van een familielid. En dat is al ontzettend waardevol. Toch zit er een gat tussen waar hun werk ophoudt en waar behoeftes van mensen verdergaan. Tanja: ,,In die leegte zijn wij van toegevoegde waarde. Wij zijn de verbindende schakel tussen de uitvaartdienst, het administratiekantoor en de getroffen mens die nog met een miljoen vragen zit. En een verhuisdoos aan ingewikkeld papierwerk.”

Sindy vult aan: ,,Mensen zijn ongelooflijk dankbaar als we hen kunnen helpen met de voorbereiding van de nalatenschap of als RegisterExecuteur de hele afwikkeling uit handen nemen. Bij een voorbereiding inventariseren wij de wensen, de financiële situatie, en of er bijvoorbeeld testamenten zijn. Op basis van het complete plaatje brengen wij een advies uit en maken vervolgens een compleet digitaal nalatenschapsdossier aan waarin alles op één centrale plek is terug te vinden. Van A tot Z. Heel fijn voor nabestaanden. En dat geeft veel mensen rust.”

Erfbelasting

,,Bovendien, het voordeel van inzicht in je nalatenschap is dat je goed voorbereid bent als je een testament, levenstestament of samenlevingscontract laat opstellen. Ook hierin kunnen wij adviseren. Veel mensen hebben jaren geleden een testament laten opstellen, maar is hetgeen wat jaren geleden is opgesteld nog wel relevant of de wens? Kan je door middel van het opstellen van een testament erfbelasting besparen? Het kan ook zijn dat je simpelweg zelf wilt bepalen wie jouw erfgenamen zijn. Wij kunnen je desgewenst begeleiden naar een notaris om jouw wensen vast te leggen.”

Na een overlijden kunnen wij de nabestaanden ontzorgen door de gehele afwikkeling uit handen te nemen. Het opstellen van een boedelbeschrijving, informeren van instanties, opzeggen van rekeningen, abonnementen en zelfs social media accounts. Tanja: ,,Want sta je er weleens bij stil dat jouw mailbox blijft bestaan als jij er niet meer bent? Wie heeft daar toegang toe? Wil je überhaupt dat iemand toegang heeft? Bij gescheiden ouders waarvan de één komt te overlijden, krijgt de ex-partner automatisch de administratieve rompslomp voor de kiezen als de kinderen nog minderjarig zijn. Óók de mail, chats en online bewaarde documenten. Velen weten dat niet eens. Je kunt je afvragen of je niet liever van tevoren bepaalt wie wel en niet over jouw (digitale) eigendommen beslist na je dood. Wij zorgen ervoor dat de verdeling van de nalatenschap soepel verloopt en kunnen de aangifte van de erfbelasting en inkomstenbelasting doen.”

Tanja: ,,Wie zich realiseert dat er werk aan de winkel is, kan bij ons een adviesgesprek aanvragen. We kijken dan uitgebreid naar jouw huidige situatie. Ben je alleen of gehuwd, heb je kinderen en hoe is dat nu geregeld met nalatenschap? Welke verzekeringen heb je nu, welke zijn aan vervanging toe en welke zijn overbodig? Hoe is je pensioen opgebouwd, wat zijn je inkomsten en wat is de status van je hypotheek? Al die zaken en meer zijn verweven met nalatenschap.”

"Het wordt gewaardeerd als je je kunt verplaatsen in de situatie van de klant"

De twee ondernemende dames zijn invoelend, maar kordaat. Een perfecte mix voor het werk dat ze doen. Sindy: ,,In ons vak heb je vaak te maken met verdriet. En ook al ben je met zakelijke aspecten bezig, het blijft mensenwerk. Het wordt gewaardeerd als je je kunt verplaatsen in de situatie van de klant. Tegelijkertijd vraagt het ook om adequaat handelen en de punten en komma’s op de juiste plek zetten. Dat is juist wat mensen op dat moment nodig hebben, iemand die ze volledig bij de hand neemt en 100% ontzorgt. Tanja en ik zijn daarin sterk ervaren en vullen elkaar geweldig aan.”

Tanja: ,,Sindy en ik kenden elkaar helemaal nog niet voordat wij collega’s werden bij assurantiekantoor MZA. Daar werkten we anderhalf jaar samen. Naderhand zijn wij als zelfstandige hypotheekadviseurs verdergegaan. Onze gezamenlijke passie om duidelijkheid en financiële rust te creëren bij mensen heeft ons doen besluiten om VT Advies op te richten. Het duurde niet lang of we bespraken mogelijke plannen voor een eigen bedrijf. En kijk waar we nu zijn!”

Aan werkelijk alles is gedacht en op de eerste klant zijn de dames van VT Advies meer dan goed voorbereid. Ze betrokken een fijne ruimte op de tweede verdieping van een kantoorpand aan de Julianaweg en lieten een professionele website bouwen waarop ook hun nieuwe logo is te zien. Ook zochten ze de samenwerking op met belangrijke spelers in het werkveld ter versterking van elkaar, en dus ook ter verhoging van hun service. Sindy: ,,Wij hebben de samenwerking opgezocht met Stichting RegisterExecuteur. Deze stichting is ons vangnet op het gebied van juridische en fiscale zaken en daarnaast kunnen zij onze werkzaamheden overnemen als ons iets overkomt. Tanja: ,,We voerden bijvoorbeeld gesprekken met uitvaartondernemers in Volendam en in de regio om onze diensten zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Uiteindelijk wil je je klanten zo optimaal mogelijk van dienst zijn. Hoogwaardige service, daar streven we naar.”

Meer informatie:

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek neem dan telefonisch contact met ons op via 0299-235050 of mail ons via: info@vtadvies.nl