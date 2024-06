Televisie belangstelling voor liedje Joey Veerman

Dat het EK in Nederland de nodige chauvinistische sentimenten losmaakt, is algemeen bekend. Normaal zijn Volendammers best wel een nuchter volkje, maar nu Joey Veerman deel uitmaakt van het Nederlands Elftal, gaan ook bij ons in het dorp de voetbalremmen los. Nadat het idee was geboren om een “slinger” te maken met “Hup Joey Hup”, waar een ware run op is geweest, moest er natuurlijk ook een liedje voor Joey worden gemaakt.

Muziekjuf Linda Bond trommelde de buurt bij elkaar en binnen de kortste keren was het liedje “Hup Joey Hup” gemaakt. Toen even daarna ook nog een bijpassende clip van de zingende en dansende buurtkinderen op het internet werd gezet, was het hek helemaal van de dam. De enorme hoeveelheid positieve reacties bleef bij de media natuurlijk niet onopgemerkt.

Nadat de landelijke pers vorige week al melding had gemaakt van de enorme hoeveelheid “Joey vlaggetjes”, was het nu NH Nieuws die opnames kwam maken van de buurtkinderen, terwijl zij uit volle borst het liedje meezongen en dansten. Na afloop werden Linda en enkele kinderen nog geïnterviewd, wat toch prachtige beelden kan opleveren. Wellicht wordt het nog opgepikt door het Jeugdjournaal of andere media, maar deze opnames zijn afgelopen vrijdag uitgezonden via de kanalen van NH Nieuws.