Kermistentorganisatie: samen bestaan is onmogelijk

Teloorgang Kermistent lijkt onvermijdelijk

Daags na de kermis trilde Volendam nog na. Niet alleen vanwege de al dan niet geslaagde festiviteiten, maar juist ook vanwege de oproer die de nieuwe kermisinvulling teweeg heeft gebracht. Op straat, in de rij bij de supermarkt en online lopen de emoties hoog op. Zelfs de politiek mengt zich in de discussie. Terwijl er niet altijd over de juiste informatie wordt beschikt worden er wel al vroegtijdig conclusies getrokken. Voor veel feestgangers ligt het ontbreken van een ‘authentieke kermissfeer’ ten grondslag aan de klachten. Waar veel bezoekers van de Uis Faist-tent op het Marinapark aangeven een fantastische kermis te hebben beleefd, is er aan de andere kant van het spectrum ook een groep die opteert voor de terugkeer van het originele festiviteitenprogramma. De Kermistent op het Slobbeland lijkt het kind van de rekening van de kermishervorming te zijn geworden. Tijdens de negentiende editie moest de feesttent vanwege een tegenvallende opkomst alle vier de kermisdagen noodgedwongen vroegtijdig sluiten. Op zondagavond en maandag was het bezoekersaantal dusdanig laag dat de geprogrammeerde artiesten geannuleerd werden.



Door: Kevin Mooijer

Wat in 2002 begon als een noodgedwongen initiatief om meer capaciteit met kermis te kunnen bieden, lijkt precies twintig jaar later te zijn ingehaald door de tijd. Na het wegvallen van drie cafés die tijdens de Nieuwjaarsbrand ten onder gingen, had de resterende Volendamse horeca te weinig capaciteit om alle kermisbezoekers te voorzien. De oplossing werd gevonden in een kermistent op het Slobbelandterrein. De horecaondernemers destijds hadden echter geen interesse om de organisatie en risico’s van een dergelijke tent te dragen. Een handjevol lokale ondernemers zag er wél heil in. Het resultaat is bekend: jarenlang was De Kermistent dé thuishaven van vele honderden kermisbezoekers.

David en Goliath

Met een capaciteit van 1.500 personen was de Slobbeland-tent tussen 2002 en 2019 de grootste feestlocatie van de Volendammer kermis. Dit jaar moest De Kermistent het voor het eerst opnemen tegen een groter toneel. Het werd David tegen Goliath. De Kermistent werd op alle fronten afgetroefd door de Uis Faist-tent. Niet alleen het grote capaciteitsverschil – Uis Faist bood plek aan ruim 6.000 bezoekers – vormde een probleem, maar ook de invulling van het muzikale programma én het terrein leidde tot kopzorgen bij de Kermistent-organisatie. Ondanks het niet te overbruggen budgetverschil bleven de Kermistent-ondernemers positief, maar tijdens het eerste weekend van september maakte dat optimisme al gauw plaats voor bezorgdheid. Alle vier de kermisdagen werden de toegangspoorten vroegtijdig gesloten vanwege een lage opkomst. Bovendien werden verschillende artiesten geannuleerd, een grote financiële strop.

Moreel kompas

Volgens de organisatie van De Kermistent ontbeert de gemeente Edam-Volendam een moreel kompas. Waar de Uis Faist-organisatie een evaluatie met de gemeente op de agenda heeft staan, claimt De Kermistent-organisatie die kans nooit te hebben gehad. Volgens hen is het financieel en organisatorisch ingewikkelder om een evenement op het Slobbelandterrein te organiseren dan op het Marinapark. Zo begint De Kermistent jaarlijks met het neertellen van een substantiële som geld voor het pachten van het terrein, terwijl Uis Faist de toegewezen grond kosteloos mag gebruiken. De crux zit hem in de stichting Slobbeland, die de betreffende grond jaarlijks pacht van de gemeente Edam-Volendam. De Kermistent betaalt de pachtsom dus aan de stichting Slobbeland. Beide feesttenten leveren de gemeente niets op, en anderzijds bekostigt de gemeente eveneens niets dat de kermistenten ten goede komt.

Zelfs met de wetenschap van nu, zou de Kermistent-organisatie het weer op dezelfde manier hebben gedaan. Hoewel ze erkennen dat de nieuwe concurrentie het goed heeft aangepakt, hadden ze gehoopt op meer bezoekers op het Slobbeland. De toekomst is onzeker voor alle betrokken partijen. Na evaluaties zal duidelijk worden welke invulling de kermis van Volendam volgend jaar krijgt. Samen bestaan is in ieder geval onmogelijk als het aan de Kermistent-organisatie ligt. Zij pleiten voor een transparant gesprek met de burgemeester, wethouders en verschillende belanghebbenden.