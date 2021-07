Tentoonstelling ‘als beelden gaan spreken’ Grote Kerk Oosthuizen

,,Het is niet wat het lijkt…”, aldus Yvonne Jonkman namens de Culturele Commissie Grote Kerk Oosthuizen over de meegezonden foto. ,,Kunst kan mensen op het verkeerde been zetten, is spannend en verrassend.”

,,Op de foto staan exposanten van de Waterlandse Kunstkring en Dichterskring Waterland rond een werk van textielkunstenaar Mieke Werners.” In het kader van de tentoonstelling ‘Als Beelden Gaan Spreken’ dient de statige Grote Kerk van Oosthuizen als decor voor een indrukwekkende kunstverzameling.

Vanaf heden is de tentoonstelling in de Grote Kerk te Oosthuizen te aanschouwen op donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. ‘Als Beelden Gaan Spreken’ is geopend tot en met 15 augustus. De toegang is gratis.