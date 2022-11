Terugblik op Kunst Kijken Volendam 2022

In het weekend van 22 en 23 oktober vond de 20e editie van ons 2-daags cultureel evenement ‘Kunst Kijken in Volendam’ plaats. Naast vele kunstenaars uit de gemeente Edam-Volendam exposeerden ook diverse kunstenaars uit andere plaatsen. De belangstelling vanuit de kunstenaarswereld neemt elk jaar toe en ook zien wij een groeiend aantal jonge deelnemers. We zien het als een teken dat onze expositie bij jong en oud, amateur en professional en bij beoefenaars van sterk uiteenlopende kunstvormen een geliefd evenement is.

De expositie heeft weer een overweldigend aantal bezoekers getrokken. In het hart van de kunstroute, de PX, was het een komen en gaan van vele kunstliefhebbers en ook onze andere locaties werden uitzonderlijk goed bezocht. De reacties van het publiek waren uiterst lovend: “zeer gevarieerd”, “mooie en professionele opstelling”, “een lust voor het oog” waren zo de geluiden die we hoorden. Ook spraken de deelnemende kunstenaars hun dank uit voor de mooie locaties, de prettige sfeer, en het fijne publiek. Ze vinden het fantastisch dat ze op deze wijze hun werk kunnen laten zien. De jaarlijkse wedstrijd met als thema ‘De Geboorte van Nederland’ leverde bijzondere en gevarieerde werken op. Ze werden beoordeeld door een vakjury; daarnaast kon het publiek zijn stem uitbrengen op het favoriete werk (dit leverde 500 publieksstemmen op).

De winnende kunstenaars zijn:

Vakjury:

1e prijs: Lynn Smit

2e prijs: Anneke Mulder

3e prijs: Henk Snoek

Publieksstemmen:

1e prijs: Jan Stuijt

2e prijs: Stichting Volendammer Klederdracht

3e prijs: Lynn Smit

Kunst Kijken in Volendam bedankt: Alle deelnemende kunstenaars, de gastsprekers, onze bezoekers, Werkgroep Kunst kijken, de medewerkers en vrijwilligers van Pop- en Cultuurhuis PX, de dames van de vakjury. Visafslag Volendam, Het Volendams Museum, Restaurant de Groene, Restaurant AMVO, Stolphoevekerk, De nieuwe Botterwerf en Gemeente Edam-Volendam.De locaties die het kunstaanbod uitbreiden door hun deuren te openen voor het bezichtigen van hun eigen collectie: het Volendams Museum, Tandheelkundig Centrum Volendam (Boortoren) en House of Art.