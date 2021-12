Thames en Aaltje Kwakman vieren diamanten huwelijk

,,Vroeger had je maar één optie”, zegt Aaltje (83). ,,Met je vriendinnen langs de dijk lopen. De jongens stonden aan de zijkanten en de meiden liepen heen en weer.” Er vormt een lach op haar gezicht: ,,Keuren noemden we dat. Zo raakte je dan wel eens aan de praat.”

,,Daar vroeg Thames bijna zeventig jaar geleden of ik met hem naar de film wilde.” Thames (88): ,,en daarna samen te kermis, hè.” Acht jaar verkering, zestig jaar huwelijk, drie zoons en zeven kleinkinderen verder, en het stel mag de burgemeester thuis welkom heten.

Het geheim van zo’n lang en succesvol huwelijk schuilt hem in meerdere details. Thames: ,,Af en toe lekker ergerweren tegen elkaar.” Aaltje: ,,Ja, maar niet brutaal hoor! We kunnen elkaars gedachten lezen. Zonet maakte Thames nog een zin van me af, hè vriend?”