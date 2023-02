The Breeze brengt prachtig eerbetoon aan J.J. Cale

De leden van de Edams-Volendamse band ‘The Breeze’ zijn allemaal fan van de muziek van J.J. Cale. Vrijdagavond brachten ze in PX een eerbetoon aan deze op 26 juli 2013 (hij werd 74 jaar) overleden artiest. J.J. Cale was een Amerikaanse zanger en gitarist, groeide op in Tulsa en werd de bekendste vertolker van de Tulsa sound (mengeling van rock & roll, rockabilly en blues met jazzy invloeden). Zijn handelsmerk was het zogenaamde laid-back zingen, dus net ná de tel inzetten. The Breeze werd in 2017 opgericht en bestaat uit Ad Smits (prima toetsenist), Peter Oudendijk en Cor Klein (gitaar), Henk van de Veer (drums) en Peter Keuchenius (bas). De zang werd verzorgd door Katja Keuchenius en Danny Veerman.

Door: Joop Gijzen

Uiteraard speelde de band bekende nummers als ‘After Midnight’, ‘Cocaine’, Cajun Moon’ en ‘Call Me The Breeze’. ‘Magnolia’ bleek een prachtig liefdesliedje te zijn (‘You're driving me mad, got to get back to you, you're the best I ever had’) en ontlokte Danny tot: ‘Bij dit lied word je gewoon weer verliefd op iemand.’ Het gekke is dat andere zangers meer succes hadden met de nummers van J.J. Cale, dan hij zelf ooit had. Eric Clapton had bijvoorbeeld wereldhits met de nummers ‘After Midnight’ en ‘Cocaine’. Waarschijnlijk weten veel mensen niet eens dat dit oorspronkelijk J.J. Cale nummers zijn. Hij zei eens: ‘My music is laid-back. I’m not. I’m a nervous jerk.’ J.J. Cale had het aanvankelijk erg zwaar en moest zelfs gitaren verkopen om rond te kunnen komen. Dankzij Eric Clapton, die hits kreeg met de Cale nummers, kon hij later zelfs een huis kopen. Ook onbekendere nummers als ‘Don’t Cry Sister’, ‘Cherry’ (kippenvel) en ‘Deep Dark Dungeon’ (‘A friend of mine, he got five years, for selling dope and bootleg beers’) werden uitstekend gezongen en gespeeld. Veerman bleek een makkelijke prater te zijn, maar dat moet natuurlijk ook wel als je advocaat bent. Bij ieder liedje wist hij wel wat te vertellen. Z’n interactie met het publiek was uitstekend.

Stem

Het viel op hoeveel goede artiesten er eigenlijk op het podium stonden. Op Katja na zijn het allemaal door de (muziek)wol geverfde mannen. De tweede stem van Katja was duidelijk een meerwaarde bij de liedjes. Danny: ,,Katja heeft een stem, die mijn stem mooier doet uitkomen.” Inderdaad ‘matchen’ hun stemmen prima bij elkaar. Duizendpoot Henk Mühren zorgde voor het geluid, het licht en de sfeervolle aankleding van het podium. Veel artiesten hebben nummers van J.J. Cale gecoverd, zoals onder andere Eric Clapton, Carlos Santana, Herman Brood, Johnny Cash, Lynyrd Skynyrd, Randy Crawford, Dr. Hook, John Mayal, Nazareth, Sergio Mendes, José Feliciano, Bryan Ferry, Waylon Jennings, The Band en Deep Purple. Hieruit blijkt wel hoe groot z’n invloed was binnen de muziekwereld. Prachtig was ook het rustige nummer ‘Drifters’, waarbij Danny alleen werd begeleid door de prima gitarist Peter Oudendijk. ‘Carry On’ is een donker liedje over depressiviteit (‘Your head is full of doubt, you can't figure it out, between the time it takes, to make all those mistakes’). ‘Stay Around’, is een nummer dat afkomstig is van het gelijknamige album dat in 2019 (zes jaar na z’n dood) werd uitgebracht. Het bestaat uit nummers die niet eerder werden uitgebracht.

Dankbaar

Het publiek bleef maar ‘We want more’ roepen, hetgeen resulteerde in liefst drie toegiften. Op het laatst werd er, en dat bij muziek van J.J. Cale, zelfs volop gedanst voor het podium. Uiteraard waren dit, op één dappere man na, allemaal vrouwen. Het publiek had genoten van een geweldige avond. Danny: ,,Als je in een kroeg speelt is er altijd veel lawaai. Dan is het ook wel eens lekker als mensen komen om te luisteren. U bent een prachtig publiek en we zijn dankbaar dat we hier mochten spelen. Onze wens is om in de toekomst nog eens in de grote zaal van een uitverkocht PX te spelen.” Het laatste woord is aan J.J. Cale zelf: ‘People have heard my music, but all my famous songs were made famous by somebody else... But that was my goal.’