The Cats domineren Radio 5 Evergreen Top 1000

Met het verstrijken der jaren lijkt het aantal fans van The Cats gestaag toe te nemen. Vorig jaar waren de Volendammers al hofleveranciers met 24 noteringen, maar dit jaar overtreffen de heren zichzelf met maar liefst 28 vermeldingen. Het hoogst scorende nummer in de Evergreen Top 1000 is 'Lea' op de vierde positie.

'Scarlet Ribbons' prijkt op de twaalfde plaats, terwijl 'One Way Wind' net als vorig jaar op de dertiende positie staat. De laagste notering van Piet Veerman en co is te vinden met 'Don't Waste My Time', op een respectabele 816e plek. In de schaduw van The Cats vinden we The Beatles met 23 noteringen, terwijl Elvis Presley en The Rolling Stones elk 22 liedjes in de lijst hebben.

Naast The Cats kunnen ook hun frontman Piet Veerman, met 'Sailin' Home', en dorpsgenoten BZN met drie noteringen rekenen op aandacht in de Radio 5 Evergreen Top 1000. De Evergreen Top 1000 is te beluisteren op NPO Radio 5 van maandag 20 tot en met vrijdag 24 november 2023.