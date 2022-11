The Cats hofleverancier Evergreen Top 1000

Met maar liefst 24 noteringen in de Evergreen Top 1000, mogen The Cats zich hofleverancier van de prestigieuze hitlijst noemen. De enige band die de Volendammers weten te evenaren zijn The Beatles, maar de liedjes van The Cats staan gemiddeld hoger, waardoor Piet Veerman en co. als winnaar uit de bus komen.

De hoogste notering is ‘Lea’ op nummer 7. Andere nummers die binnen de top 40 vallen zijn ‘One way wind’, ‘Scarlet ribbons’, ‘Marian’ en ‘Times were when’. Opvallend is dat het overgrote deel van de Cats-noteringen gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar, toen The Cats twintig noteringen achter hun naam kregen.

De prestatie is het levende bewijs dat de prachtige, harmonieuze zang van de Volendammers bijna veertig jaar nadat ze stopten nog altijd in de smaak valt. De Evergreen Top 1000 is van 14 tot en met 18 november te horen op Radio 5.