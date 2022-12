The Cats op 1 januari bij MAX op NPO 2

Ondanks dat The Cats in 1985 definitief de handdoek in de ring gooiden, leeft de muziek voort in de harten van de fans én in de jaarlijkse muzieklijsten. De band staat bekend als de eerste Nederlandse band die tientallen top-40 hits wist te scoren. Jan Slagter van Omroep MAX dook eerder dit jaar samen met Piet Veerman, Arnold Mühren, Jaap Schilder en Piet Keizer de geschiedenis in. The Cats nog één keer samen, een eerbetoon is op zondag 1 januari bij MAX op NPO 2 te zien.

Eerbetoon The Cats

De vier nog levende bandleden zijn tussen de 70 en 80 jaar oud en wonen nog altijd in Volendam. Speciaal voor het programma The Cats nog één keer samen, een eerbetoon, hebben alle bandleden tijd gemaakt voor deze bijzondere bijeenkomst: een unieke, éénmalige reünie. In dit eerbetoon speelt de muziek van de band de hoofdrol. Jan Slagter haalt met leadzanger Piet Veerman, bassist Arnold Mühren, gitarist Jaap Schilder en gitarist Piet Keizer herinneringen op aan de succestijd, de druk en de lol die de band in hun hoogtijdagen beleefden.

Sterrenstatus

The Cats zijn de grondleggers van de palingsound en hebben daarmee een weg geplaveid voor alle volgende popmuzikanten uit Volendam. Ze verkochten meer dan 13 miljoen geluidsdragers en zijn groot in binnen- en buitenland. In Indonesië hadden ze een sterrenstatus vergelijkbaar met de hysterie rond de Beatles. De band noteerde maar liefst 36 Top 40-hits, waarvan vijf nummer-1-noteringen. Tussen alle optredens door moesten er hits geschreven worden: de druk was groot en dat had gevolgen voor de bandleden. The Cats zijn de eerste Volendamse band die zó beroemd werd, niemand had ervaring met dit soort succes.

Jubileumconcert

De band mag dan al sinds 1985 uit elkaar zijn, hun muziek leeft nog voort. Niet alleen op de radio, maar ook op het podium dankzij de populaire Tribute to The Cats Band. De tribute band ontfermt zich al sinds 2002 over de rijke muzikale nalatenschap van de band. Met een kenmerkende meerstemmige samenzang zorgt de coverband ervoor dat fans van de band weer even ‘in de ban van’ raken. Op 24 juni 2022 vierde de tribute band zijn 20-jarig jubileum met een speciaal concert in hartje Volendam. Tijdens het concert waren er gastoptredens van Jan Keizer en Jan Dulles. Omroep MAX heeft dit spektakel vastgelegd.

Tribute to The Cats Band Jubileumconcert is te zien op zondag 1 januari 2023 om 17.10 uur bij MAX op NPO 2. The Cats nog één keer samen, een eerbetoon is te zien op zondag 1 januari om 21.50 uur bij MAX op NPO 2.

