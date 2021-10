The Organic Pharmacy: wie zit er achter dit biologische schoonheidsmerk?

“#Organicskincare and supplements 100% free from toxins. Clean and organic. #MadeInLondonWithLove” Dit is hoe The Organic Pharmacy zichzelf verkoopt. Een biologisch schoonheidsmerk wat stamt uit Londen, Groot Brittannië. Wie heeft dit merk opgericht en waarom? Daar geven we je vandaag uitgebreid antwoord op.

Wat is The Organic Pharmacy?

Het schoonheidsmerk richt zich vooral op gezondheid. De letterlijke vertaling van The Organic Pharmacy luidt dan ook: de biologische apotheek. De oprichter van het merk was gespecialiseerd in kruidengeneeskunde en homeopathische behandelingen. In 2002 werd de eerste winkel van The Organic Pharmacy geopend in Londen. Londen: de stad waar het merk opbloeide.

De biologische apotheek gebruikt plantaardige oliën en extracten van voedingskwaliteit die ervoor zorgen dat belangrijke vitamines en voedingsstoffen behouden blijven. In de producten van The Organic Pharmacy zit een samenwerking tussen kruiden-, homeopathische en farmaceutische kennis. Geavanceerde wetenschap en hoogwaardige, biologische ingrediënten werden gecombineerd. En zie daar: de effectieve producten en supplementen van The Organic Pharmacy.

Gezondheid staat centraal bij alles wat The Organic Pharmacy doet. Ondertussen is het merk overgenomen door het Italiaanse Instituto Ganassi Spa di Richerche Biochimiche. Domenico Ganassini, voorzitter van Istituto Ganassini, zei: "Wij geloven dat The Organic Pharmacy een sterk groeipotentieel heeft." De oprichters voegden toe: “We zijn bijzonder trots dat we The Organic Pharmacy hebben gelanceerd en ontwikkeld, een merk waarvan we geloven dat het mensen helpt om gezonder te leven.

"We waren heel voorzichtig aan wie we deze erfenis doorgaven, omdat we er zeker van wilden zijn dat ze dezelfde ethos en normen deelden als wij. We zijn verheugd om The Organic Pharmacy verder te laten groeien met de hulp van de familie Ganassini."

Wie zit er achter The Organic Pharmacy?

Het merk is opgericht door Margo en Francesco Marrone. Margo is een getrainde apotheker en homeopaat. Ze gelooft heilig in natuurlijke, gifvrije ingrediënten. Met deze overtuiging creëerde ze biologische producten, ontworpen om schoonheid, gezondheid en effectiviteit te combineren. Samen met haar man, de Italiaanse ontwerper Francesco Marrone, richtte ze in 2002 het schoonheidsmerk The Organic Pharmacy op. Het schoonheidsmerk heeft vijf winkels in het Verenigd Koninkrijk en een in Beverly Hills.

Het verhaal achter The Organic Pharmacy

Margo begon haar carrière als apotheker. In deze periode voelde ze al veel voor het behandelen van ziekten op een natuurlijke manier. Tien jaar later begon Margo een studie Homeopathie. Tijdens deze studie werd ze zich bewust van de term ‘biologisch’. Ze realiseerde zich dat bijna alles wat je in de supermarkt eet, is volgespoten met giftige bestrijdingsmiddelen. Dat maakte dat ze haar dieet drastisch aanpaste. Kort hierna werd ze zwanger. Dit liet haar inzien dat bepaalde ingrediënten die in cosmetica worden gebruikt, een probleem zouden kunnen zijn voor de gezondheid.

Ze ontwikkelde een nieuwe droom: een plek creëren waar iedereen van ieder product weet dat de ingrediënten gecontroleerd zijn. Een kruiden- en homeopathische apotheek waar professioneel advies gegeven wordt met op maat gemaakte remedies en een dagspa waar gezondheidsscans en biologische schoonheidsbehandelingen de harmonie herstellen. Het was een combinatie van haar passie voor biologisch en haar apotheek achtergrond. Zo ontstond de naam: The Organic Pharmacy.