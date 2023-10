Topmuzikanten samengebracht voor onvergetelijke show

The Sound of Simon: Een eerbetoon aan Paul Simon’s meesterwerken

De repetities voor de aanstaande magische show op zaterdag 28 oktober in PX zijn in volle gang. Een divers gezelschap van verschillende generaties muzikanten heeft de krachten gebundeld om een eerbetoon te brengen aan het rijke repertoire van Paul Simon. Het resultaat is een prachtige setlist gevuld met tijdloze nummers van zowel Paul Simon als Simon & Garfunkel. ,,Om de liedjes van onder meer het fenomenale album Graceland goed over te brengen, hebben we een band van vijftien gerenommeerde muzikanten samengesteld”, verklaart bassist John Lindeboom. ,,Wat het optreden extra bijzonder maakt, is dat verschillende geweldige zangers en zangeressen de liedjes zullen vertolken. We gaan de bezoekers meenemen op een onvergetelijke reis langs Zuid-Afrika en New York.”

Het idee voor The Sound of Simon ontstond uit een gedeelde voorliefde voor het in Zuid-Afrika opgenomen album Graceland. ,,De muziek van dat album, met hits als The Boy in the Bubble, Under African Skies, Diamonds on the Soles of her Shoes en natuurlijk de titeltrack zelf, worden gekenmerkt door de sound van de fretloze basgitaar”, zegt John. ,,Toen een bandlid mijn fretloze basgitaar opmerkte en me vroeg of ik bekend was met dat album, biechtte ik op dat het live spelen van die muziek een langgekoesterde droom van me was. We zijn rond de tafel gegaan, hebben een aantal virtuoze muzikanten op een lijstje gezet en hebben bepaald wat we aanvullend op de muziek van Graceland zouden spelen, want met alleen de prachtige tracks van dat iconische album zou de show niet avondvullend zijn.”

,,Met deze groep samenwerken kun je best uniek noemen”

Het onuitputtelijke oeuvre van Paul Simon maakte het niet moeilijk om een indrukwekkend repertoire samen te stellen. ,,Neem nummers als Late in the Evening of Kodachrome, fantastische liedjes uit andere tijdperken in Simon’s carrière”, zegt Dirk Hoogland. ,,Om nog maar te zwijgen over de tijd vóór zijn solocarrière: de Simon & Garfunkel era.” Samen met Art Garfunkel was Paul Simon goed voor acht top 10-hits in de Amerikaanse Billboard Hot 100, waarvan drie liedjes de nummer 1-positie bereikten. ,,Uiteraard staan die drie songs ook op de setlist 28 oktober. We hebben een repertoire samengesteld waar alles in samenkomt. Van Bridge over Troubled Water tot You can call me Al en alles daartussenin.”

Topmuzikanten

Het concept achter The Sound of Simon bleek aanstekelijk te werken. ,,Ik was direct enthousiast toen John het idee voordroeg”, zegt Cor Bond. ,,Met deze groep samenwerken kun je best uniek noemen. Bovendien zijn een aantal van de nummers op de setlist persoonlijke favorieten van mij.” Cor zal samen met Harmen Veerman, Carola Smit, Paul Bond, Kees Veerman ‘Jash’ en Nick Schilder ‘Bibber’ de leadzang verzorgen. Kees Veerman zal daarnaast de avond in goede banen leiden door zo nu en dan het woord te nemen.

,,Deze groep gaat een onvergetelijke show neerzetten, die het legendarische werk van Paul Simon recht zal doen”

De band bestaat uit muzikanten die tot de top van de Volendamse muziekscene behoren. ,,Op toetsen hebben we Christiaan Veerman en Frank Keijzer, op accordeon Ron Veerman, op gitaar Dirk Hoogland, Enno Veerman en Kevin Mooijer, op drums Kees Steur ‘Sjor’ met naast hem Jens Veerman op percussie, op trompet Patricia Sombroek, op saxofoon Diana Kwakman, op trombone Lynn Veerman en het koor wordt gevormd door Marleen Sier, Geranne Tuyp en Lisa Mooijer”, somt bassist John Lindeboom op. ,,Een indrukwekkend lijstje waar we zeer trots op zijn. Deze groep gaat een onvergetelijke show neerzetten, die het legendarische werk van Paul Simon recht zal doen.”

Op zaterdag 28 oktober zal de muzikale erfenis van Paul Simon weerklinken in Pop & cultuurhuis PX Volendam. Het publiek kan zich gaan opmaken voor een avond vol betoverende melodieën en briljante teksten, uitgevoerd door 21 topmuzikanten. Alle voortekenen wijzen erop dat dit een niet te missen avond wordt voor liefhebbers van folk-, pop-, rock- en wereldmuziek.



The Sound of Simon: A Homage to Paul Simon’s Musical Legacy zal plaatsvinden op zaterdag 28 oktober in Pop & cultuurhuis PX Volendam. Tickets voor de show zijn verkrijgbaar aan het loket van PX en via www.pxvolendam.nl.

Volg thesoundofsimonvolendam op Instagram en The Sound of Simon op Facebook voor meer informatie.