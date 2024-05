The TRIMARAN Times

Kleine mol wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept

De kleutergroepen hebben woensdag 15 mei naar de voorstelling van theatergroep “Meneer Monster” gekeken. Zij hebben enorm gelachen om het nagespeelde prentenboek; Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, geschreven door Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch.

Kleurrijke kunstavond voor groep 3

Voor de vakantie hebben alle klassen aan het project ‘kunst’ gewerkt. Per klas kreeg iedereen een kunstenaar toegewezen. Van die kunstenaar gingen we schilderijen etc. maken. Het schilderij met de 6 tekeningen is gemaakt door een leerling uit groep 3, geïnspireerd door kunstenaar Andy Warhol. We hebben het project afgesloten met een open deur avond. Dat was een groot succes. Iedereen kon alle kunstwerken van alle klassen bekijken. Een prachtige afsluiting van een inspirerend project.

De bloem is een klassenwerk. Samenwerken is heel belangrijk in groep 3.

Grootse optredens voor Trimaran groepen 6 en 7

Groep 6 van de Trimaran is volop bezig met de groepsvieringen die gehouden gaan worden! De kinderen mogen optreden en hun talenten laten zien. Er zijn dansjes, liedjes, muziekinstrumenten die bespeeld worden, toneelstukjes, moppen en andere acts te zien. Zelfs een optreden met Rubik’s Cube mogen we gaan bewonderen. De kinderen zijn vrolijk en oefenen alles met elkaar. De sfeer is goed tijdens de voorbereidingen. Ouders en andere familieleden mogen komen kijken. Ook komen er verschillende klassen bij de optredens kijken. We hebben er zin in!

De kinderen van de groepen 6 en 7 hebben hun groepsviering laten zien aan ouders, familie en bekenden. Natuurlijk veel dansjes, toneelstukken, raps, scatten, hoorspel, muziek instrumenten enz. En dit keer werden de vieringen afgesloten met Europapa van Joost Klein! Een feestje!

100% slagingspercentage praktisch verkeersexamen groep 7

Groep 7 heeft afgelopen woensdag het praktisch verkeersexamen gehad. De kinderen hebben een ronde door Edam gefietst. Ouders langs de kant checkten of iedereen zich aan alle verkeersregels hield. Alle kinderen zijn geslaagd! Top gedaan!

Met het kunstproject had groep 7 de kunstenaar Matisse. We hebben geschilderd en getekend over Matisse en ook gedichten geschreven.

Groep 8 brengt bezoek aan Museum van de 20e eeuw

In april zijn we naar ‘Het Museum van de 20ste Eeuw’ geweest. Het gebouw in Hoorn was in de 20ste (vorige) eeuw een gevangenis. Er was best heel veel te zien.

Ze hebben de 20ste eeuw verdeeld is periodes van 10 jaar. Van die 10 jaar was dan een soort etalage gemaakt, van een winkel of een huishouden uit die tijd. Daartussen hadden ze dan iets uit onze eigen, moderne tijd verstopt. Je moest dan zoeken naar wat er niet bij hoorde.

Mensen droegen vroeger ook heel andere kleding. Ook iets met ‘Flower-power’.

Wat opviel was dat er in best een korte periode, echt heel veel veranderd is. Niet eens zo lang geleden was er nog geen mobiele telefoon of zelfs computer.

Er was vooral heel veel speelgoed uit de 20ste eeuw te zien. (Vooral heel erg veel Play-mobile & Lego.) Op het eind mochten we ook zelf nog even met een hele berg Lego spelen.

PLUSKLAS

¨Je kunt alleen iets leren als je het nu nog niet kunt.¨ Dat is ons motto!

In de plusklas leren wij verschillende dingen zoals: filosoferen, onderzoek, Spaans, plannen en presenteren. We hebben net het thema water afgesloten. In dit thema hebben we veel geleerd over water, we hebben ook het gemaal bezocht in Volendam. In de plusklas leren we zelfstandig te werken, maar we werken ook veel samen. We werden gevraagd om een paar lessen drones te volgen. Daar leerden we van alles over drones.

´Trabajamos en serio y también nos divertimos mucho juntos!´ ( We werken serieus en hebben ook veel lol met elkaar!)

Dit stukje is door de kinderen van de plusklas geschreven!