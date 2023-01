Thema-avond vrouwenbond over mensen met een visuele beperking

De thema-avond van de vrouwenbond van woensdag 18 januari stond in het teken van blinden en slechtzienden. Leden van het bestuur waren geïnspireerd geraakt door de gesprekken die zij gevoerd hadden met Margreet Kwakman, de echtgenote van de onlangs overleden Jan de Boer, die blind was. De bedoeling van deze avond was om de vrouwen (weer) bewust te maken van de problemen waar blinden en slechtzienden in het dagelijks leven letterlijk tegenaan lopen. Door middel van korte filmpjes werd uitgelegd welke vormen van slechtziendheid er zijn en hoe het is om je met een visuele beperking door het dagelijks leven te moeten begeven.

Door: Klaas Smit

Samen met blinde mensen die gebruik maken van een taststok en/of een blindengeleidehond kon men ervaren hoe het is om boodschappen te doen en welke obstakels men tegenkomt bij een wandeling buiten de deur als je blind bent. Vaak worden de problemen veroorzaakt door (onbewuste) onoplettendheid van de burger, maar ook door nalatigheid van de gemeentebesturen. Dit was ook de reden dat onze wethouder Kees Schilder van o.a. openbare werken, verkeer, vervoer en parkeren was uitgenodigd om deel te nemen aan deze avond. Veel van de getoonde beelden in ons dorp vragen dan ook om aandacht van ons gemeentebestuur, wat ook onderkend wordt door de wethouder en waarbij hij ook heeft aangegeven om hier verder aandacht aan te zullen gaan besteden. Ook kon men zien hoe een hond opgeleid wordt om als blindengeleidehond te functioneren en hoeveel tijd en kosten dit met zich mee brengt alvorens zo’n hond ingezet kan worden. Door plastic doppen van flessen te verzamelen kunnen wij als burgers meehelpen om de kosten voor die opleiding te drukken. De ingezamelde doppen kan men inleveren bij verschillende adressen in ons dorp zoals bij het St. Nicolaashof, onze kerken, scholen en het missiehuis van Aaf Beers. Na het zien van al deze beelden kon men uiteindelijk zelf ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn. Met het opzetten van een bril met alleen een klein rondje in het midden van de glazen, of een geheel donkere bril en een taststok, kon men aan den lijve ondervinden wat het is om kokervisie te hebben of geheel blind te zijn. Evenals de wethouder waren de deelnemers onder de indruk en spraken zij van een verhelderende avond en gaven zij aan in het vervolg met andere ogen naar bepaalde situaties te gaan kijken.