Theorieles Waterland: Alles-in-een cursus theorie voor het autorijbewijs

Voordat je praktijkexamen voor het autorijbewijs mag doen, is een theoriecertificaat noodzakelijk. Het behalen hiervan is lastiger dan veel mensen denken. De motivatie is ver te zoeken, het studeren vindt plaats naast school, werk en hobby’s én de leerlingen moeten zelf vervoer regelen naar het CBR. Mo Elmorabit van rijschool Mo-town en Maarten Woudenberg van rijschool Woudenberg besloten samen met Erwin Sier eind 2019 Theorieles Waterland op te richten. Via een alles-in-een theoriecursus inclusief CBR examen op dezelfde dag, wordt het behalen van het theorie-examen een stuk eenvoudiger gemaakt voor alle (toekomstige) autobestuurders uit Waterland. COVID-19 zorgde helaas voor een moeizame start door vertragingen bij het CBR en het uitvallen van groepslessen, maar nu deze periode voorbij is, kan er weer volop worden ingeschreven.

Les in Volendam

De les vindt plaats in De Jozef te Volendam, een perfecte locatie en lekker dichtbij. Mo vertelt: ‘In De Jozef kunnen we een groep leerlingen optimaal les geven. Via een groot scherm wordt alle lesstof doorgenomen en kunnen vragen worden gesteld aan Maarten en mij. Ook wordt een goede lunch verzorgd en staat de hele dag koffie, thee en water klaar voor de deelnemers.”

Compleet verzorgd

Na inschrijving ontvangt de leerling diverse materialen om zich goed voor te bereiden op de cursusdag. Erwin geeft aan: “Zonder voorbereiding wordt het lastig om in 1 keer te slagen. Wij bieden vooraf een online examentraining aan en sturen diverse begrippenlijsten toe zodat de leerlingen zich goed kunnen inlezen. Mo en Maarten nemen tijdens de cursusdag alle belangrijke zaken door, waaronder de lastige inzichtvragen. Ook wordt er een examenplek gereserveerd bij het CBR, zodat direct na de les het examen kan worden afgenomen. Alle lesstof zit dan nog vers in het geheugen, zodat de kans om te slagen zo groot mogelijk is.”

Vervoer van en naar de CBR locatie

Theorieles kan overal gevolgd worden, zelfs online, maar dan moet de leerling alsnog zelf naar de juiste CBR locatie om het examen af te leggen. Maarten vertelt: “Wij regelen óók het vervoer op dezelfde dag naar Amsterdam, Haarlem of Alkmaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een grote touringcar, zodat we met alle leerlingen tegelijk op weg kunnen. Dat is gezellig en onderweg kunnen zij alle vragen nog even met elkaar doornemen.”

Ervaren instructeurs

Kennis van zaken is belangrijk om alle lesstof binnen de beschikbare uren goed over te brengen. Dat zit wel goed met Maarten en Mo. Beide rij-instructeurs hebben jarenlange ervaring met het opleiden van leerlingen voor het praktijkexamen en hebben alle mogelijke situaties in het verkeer al een keer ondervonden. Dat maakt ze de uitgelezen personen om de leerlingen te begeleiden in deze eerste stap richting het rijbewijs.

Wil je meedoen aan deze alles-in-een cursus van Theorieles Waterland? Ga naar www.theorieleswaterland.nl om direct in te schrijven voor de eerstvolgende les.

Cadeautip: bestel een Theorieles Waterland cadeaubon, leuk voor de feestdagen! Stuur een bericht naar 06-41694487 en het wordt geregeld.