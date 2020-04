Partner content

Thuis blijven door corona is een goed moment om te behangen

De gemiddelde Nederlander brengt deze periode aanzienlijk meer tijd thuis door dan gebruikelijk. Als gevolg van de coronacrisis ontkomen we hier niet aan. Indien je veel en lang thuis zit, kan het op een gegeven moment voelen alsof de muren op je afkomen. In dat geval wordt het de hoogste tijd om in actie te komen. Wanneer je jouw woning gezelliger maakt, heb je dit gevoel waarschijnlijk minder snel. Veel mensen kiezen daarom voor een nieuwe kleur verf op hun muur, maar je kunt ook behang aanbrengen op één of meerdere muren in een ruimte.

Waarom juist nu behangen?

Behangen is een tijdrovende klus. Je moet de verschillende banen namelijk goed en strak naast elkaar op de muur aanbrengen. De gemiddelde Nederlander rekent hier eigenlijk altijd te weinig tijd voor. Hierdoor zien we regelmatig dat behangen afgeraffeld wordt. Zonde natuurlijk, want dit is altijd terug te zien in het eindresultaat.

Lijkt het jou wel wat om een muur in jouw woon- of slaapkamer te behangen? Dan is dit hier het juiste moment voor. Waarom? Omdat je als gevolg van de coronacrisis de deur niet uit mag en dus veel tijd in huis doorbrengt. Je hebt hierdoor waarschijnlijk voldoende tijd om een muur te behangen. Je hoeft de klus bovendien niet af te raffelen. Indien je het niet in één dag redt, kun je er de volgende dag gewoon mee verder gaan.

De voordelen van behang ten opzichte van verf

Om een ruimte gezelliger te maken, kun je een nieuwe lik verf op de muur smeren. Behang heeft echter een aantal voordelen ten opzichte van verf. Allereerst kun je voor behang met een patroon kiezen. Indien je voor verf kiest, is het niet of nauwelijks mogelijk om een patroon op jouw muur aan te brengen. Daarbij komt dat je jouw muur tegenwoordig zelfs kunt behangen met een afbeelding. Ben je fan van zon, zee en strand? Dan kies je voor een behang met zo’n print erop. Kortom: met behang heb je behoorlijk wat meer mogelijkheden dan met verf.