Algemeen

Onze redactie aan het woord Thuiskomen Wekelijks delen verschillende NIVO redacteurs een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Ron kijkt met weemoed terug op z'n vakantie. Vorige week bevond ik mijzelf op een zonnig Spaans strand. Na een belletje met het kletsnatte thuisfront stopte ik mijn telefoon terug in onze rieten tas. De kinderen waren hun zorgvuldig gebouwde zandkasteel alweer aan het platstampen. Ze lachten en het plezier spatte ervan af. Ik aanschouwde het met een glimlach en dacht: ‘Als de kinderen het maar leuk hebben, dan is voor de rest alles goed.’ Op dat moment herhaalt een cliché uit mijn eerdere telefoongesprek zich ook in mijn hoofd: ‘Een beetje regen is goed voor de tuin hè.’ Terwijl het heerlijke zeebriesje haar werk blijft doen, komt het besef keihard binnen: ‘Ik ben ook zo’n koenterig type die álle vakantie oneliners gebruikt...’ Afgelopen vrijdag zette ik weer voet op - uiteraard natte - Nederlandse bodem. Het gevoel is altijd hetzelfde: alsof je een koelcel binnenstapt. Meteen startte ik weer een innerlijk gesprek met mezelf: ‘Ik ben in het verkeerde land geboren.’ Vervolgens heb ik iedereen vermoeid met een klaagzang over Hollandse Zomers. Ik sloot af met: ‘Eigenlijk moest je Volendam één op één kunnen verplaatsen naar een warmer land. Dát zou pas top zijn!’ Ondanks dat we hier altijd baggerweer hebben, koester ik namelijk mijn geboortegrond en afkomst. Vooralsnog gaan er dus gewoon elk jaar vacuüm leverworstjes en grillworst mee in de vakantiekoffer. Dan maar een koent. Meteen dringt het volgende cliché zich aan mij op: ‘Op vakantie gaan is leuk, maar thuiskomen is misschien nog wel leuker.’ |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.