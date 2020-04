Partner content

Thuiswerken is troef

Thuiswerken, normaalgesproken een prettig en vaak zelfs verworven recht dat wordt ervaren als oase in de wekelijkse kantoorsleur, is in deze bijzondere tijd van het Coronavirus voor veel mensen een verplicht nummer. En dan gaat het niet meer om een dagje tussendoor, maar om de gehele werkweek. Waar je voor een dagje wel wegkwam met het doorbrengen van de eerste uurtjes in de ochtendjas en met ongekamde haren, gaat die vlieger nu niet meer op.

Zoals altijd in dit soort situaties staat het internet bol van de tips en adviezen.

Do’s en don’ts

Veel tips gaan over een goede werkplek, een verantwoord dagritme en vooral: begin je dag zoals je gewend op de dagen dat je naar kantoor gaat. Dus keurig gedoucht, netjes aangekleed en haren in de plooi. De werkplek is voor veel mensen een creatieve uitdaging, vooral diegenen die zijn aangewezen op een plek aan de keukentafel die moet worden gedeeld met een partner en/of kinderen. Het is de kunst om met elkaar te dealen in deze crisistijd. En is dan is het natuurlijk van belang om over de juiste tools en skills te beschikken om online te kunnen werken en vergaderen. En voor wie daartoe niet voldoende is toegerust zijn er behalve de ondersteuning vanuit het werk ook via internet wel cursussen of workshops beschikbaar.

De een heeft door het verplichte thuiswerken meer werk, managers bijvoorbeeld hebben meer tijd nodig om de medewerkers uit hun team voldoende aandacht te geven. Zij zullen extra tijd moeten investeren om op de hoogte te blijven hoe ieder teamlid er individueel inzit. Andere mensen sparen tijd uit doordat zij ongestoord en daarmee veel efficiënter kunnen werken. Zij kunnen hun tijd evengoed nuttig besteden, denk aan het structureren van de eigen werkprocessen, het opruimen c.q. ordenen van de mailbox. Ook daarvoor zijn er op internet legio tips beschikbaar. Voor wie de schoen past is de tijd rijp voor een persoonlijk beheersplan waarin alles een vaste plek krijgt en waarin men kan beslissen of alles wat normaalgesproken bewaard wordt het ook wel waard is om te bewaren. Een nuttig moment van bezinning op de eigen processen, waar men ook veel profijt van kan hebben in de toekomst.

Maak onderscheid in werk- en vrije tijd

Voorlopig zit Nederland nog vast aan de maatregelen die van overheidswege zijn opgelegd. We blijven thuis, maar als we ergens naartoe gaan houden we 1,5 meter afstand, als we hoesten of niezen doen we dat in de elleboog en we wassen heel vaak de handen met desinfecterende zeep.

Voor die momenten dat we wel buitenshuis gaan, laten we dan genieten van de wandeling of fietstocht op niet al te drukke plekken. Neem een rugtas mee met daarin de ingrediënten voor een onvergetelijke picknick onderweg. Dat is het genieten van nu en daar moeten we het voorlopig mee doen.