Tiende editie Zuiderzee Klassieker: kom in beweging voor een gezonde spijsvertering!

Op zaterdag 25 september 2021 kunnen we eindelijk weer écht samen fietsen! De Zuiderzee Klassieker (ZZK) gaat door en ook dit jaar klimmen er weer honderden fietsliefhebbers, patiënten, artsen, familieleden en vrienden in de pedalen om samen met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) meer grip op spijsverteringsziekten te krijgen. Uiteraard staat de veiligheid van alle deelnemers voorop en volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Henk Klok (87) uit Putten is een icoon op zich voor de ZZK. Hij stapt dit jaar voor de 10e keer op de fiets om geld op te halen voor onderzoek naar vroege opsporing van darmkanker. Zo houdt hij de herinnering aan zijn beste vriend en fietsmaatje Gerard levend. Henk is een zeer sportieve, fitte en innemende persoonlijkheid met een gulle lach, die na deze editie zijn wielrenfiets in de stalling zet. Hoe vergaat hem deze laatste keer ZZK? Het verhaal van Henk is hier te zien.

Ook Erwin uit Den Haag fietst mee. Hij heeft colitis-ulcerosa, een onstekingsziekte van de dikke darm. Gelukkig is hij er dankzij aanpassingen in leefstijl en een goed werkend medicijn weer bovenop. "Ik heb de controle terug over mijn leven. Ik fiets de Zuiderzee Klassieker als bewijs van mijn eigen kunnen én om geld op te halen voor nog meer onderzoek naar spijsverteringsziekten."

Mijn schoonzus heeft ook colitis ulcerosa, vertelt Janneke (39) van Team La Vida uit Duiven. "Ik zie wat het met zich meebrengt als je zo'n ziekte hebt. Zelf heb ik darmkanker gehad. Samen met mijn man, kinderen, moeder en vrienden vormen we Team La Vida, wat 'leven' betekent." Janneke gaat met haar moeder voor de 120 kilomer. Kids Jalou (9), Ben (7) en Daan (6) stappen met hun vader op de tandem voor de 50 kilometer.

Zes jaar geleden kreeg Lisa Sauer (26) uit Wierden na jarenlang ernstige buikklachten te hebben gehad, te horen dat ze de Ziekte van Crohn heeft. Speciaal voor de Zuiderzee Klassieker heeft Lisa een wielrenfiets gekocht. Samen met haar vader Berno (59) fietst zij dit jaar de 80 kilometer. "We hebben wekelijks getraind en zijn er helemaal klaar voor. Tijdens het fietsen voeren we vaak goede gesprekken, dan heb je daar tenminste tijd voor." Samen hebben ze al ruim €6.600,- ingezameld!

Inschrijven kan nog!

“Het is geweldig dat we weer met elkaar op de fiets kunnen om de mooie traditie van de ZZK voort te zetten. De reacties zijn overweldigend en er zijn weer zoveel teams die meedoen dit jaar met nieuwe én oude gezichten. Een dag van verbinding en om in beweging te komen voor het belang van een gezonde spijsvertering. En deze boodschap is nu belangrijker dan ooit", aldus Bernique Tool, directeur van de MLDS.

Net als voorgaande jaren biedt de ZZK ook dit jaar vier afstanden waar je aan kan deelnemen; 50km, 80km, 120km en 180km. De routes lopen langs mooie natuurgebieden tussen Amersfoort en Hardewijk en natuurlijk, de Zuiderzee! Met als vernieuwde start- en finishlocatie de WV Eemland te Amersfoort. Deelnemen kan op elke type fiets: van een eenwieler, loopfiets, elektrische stadsfiets tot een bakfiets. Inschrijven kan nog tot en met woensdag 22 september via www.zuiderzeeklassieker.nl. Doneren aan de fietsers kan ook via deze link (ook nog de komende weken).

Covid-19 protocol

Tijdens de Zuiderzee Klassieker wordt gebruikt gemaakt van de Corona Check App om bezoekers en medewerkers toegang te verlenen tot het start- en finishterrein. Tijdens de start en finish is er geen publiek en entertainment toegestaan. Deelnemers starten in deelgroepen; zogenoemde startwaves. Lees hier meer over ons Covid-19 protocol.

Over de Zuiderzee Klassieker

De Zuiderzee Klassieker is de sportieve fietsuitdaging van de Maag Lever Darm Stichting voor de geoefende en minder geoefende fietser. Met de opbrengst van de Zuiderzee Klassieker financiert de MLDS wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. In de onderzoeken richten we ons op vroege opsporing van spijsverteringsziekten en een betere kwaliteit van leven voor spijsverteringspatiënten. Het is de tiende keer dat de Zuiderzee Klassieker live plaatsvindt. Voor meer informatie over de missie en het werk van de Maag Lever Darm Stichting www.mlds.nl